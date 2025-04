La trêve tarifaire de 90 jours de Trump propulse les marchés boursiers et les cryptomonnaies, mais la Chine en subit les conséquences.

Suspension des Tarifs : Une Réaction Surprise du Président

Dans un revirement spectaculaire qui a surpris Wall Street, le président Donald Trump a annoncé la suspension temporaire des tarifs sur de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis, tout en augmentant considérablement ceux sur les importations chinoises. Ce changement de cap intervient moins de 24 heures après l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, ayant provoqué une chute des marchés mondiaux.

Les Marchés Réagissent Favorablement

À la suite de cette annonce, les marchés boursiers américains ont connu une forte hausse, le S&P 500 enregistrant un gain de près de 9%, tandis que le Nasdaq a grimpé de plus de 12%. Cette montée en flèche a suivi plusieurs jours de pertes, alimentées par la crainte que des tarifs agressifs ne plongent l’économie dans la récession.

Les rendements obligataires, qui avaient augmenté en début de journée, ont reflué à mesure que les investisseurs ajustaient leurs attentes. Le dollar a également retrouvé de la vigueur, particulièrement face aux monnaies refuges telles que le yen. Dans le secteur des actifs numériques, le Bitcoin a rebondi de 8% après cette annonce.

Un Signal pour Éviter un Conflit Commercial

Les marchés ont interprété cette suspension des tarifs comme un signe que l’administration pourrait éviter un conflit commercial total avec ses alliés. Toutefois, pour la Chine, le message était tout autre. L’augmentation significative des droits de douane marque une nouvelle escalade dans un affrontement de plus en plus imprévisible. Ce revirement soudain de Trump s’inscrit dans un schéma plus large de positions commerciales fluctuantes, suscitant l’inquiétude des dirigeants mondiaux et des investisseurs.

« D’après le fait que plus de 75 pays ont contacté des représentants des États-Unis pour négocier une solution aux sujets discutés en matière de commerce, de barrières commerciales, de tarifs, de manipulation des devises, et de tarifs non monétaires, et que ces pays n’ont pas, à ma forte suggestion, riposté de quelque manière que ce soit, j’ai autorisé une PAUSE de 90 jours avec un tarif réciproque considérablement réduit de 10 %, également effectif immédiatement. Merci de votre attention à ce sujet ! » a déclaré Trump.

Cependant, cette volatilité suscite de l’incertitude quant à la direction des négociations commerciales. Les responsables américains affirment que ces discussions pourraient englober des questions économiques, de sécurité et d’aide étrangère, mais aucun calendrier n’a été proposé. Pour l’heure, les marchés s’accrochent à l’espoir d’une résolution, malgré le risque persistant d’un nouveau retournement brusque.

