Bitcoin en Forte Hausse : Robert Kiyosaki Anticipe un Prix de 1 Million de Dollars d’ici 2035

Robert Kiyosaki, auteur célèbre, prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre un million de dollars d’ici 2035, stimulé par une crise économique continue et une dette américaine en forte augmentation. Ce 19 avril 2025, le cours de Bitcoin est en hausse de 1 %, se négociant à plus de 85 000 dollars, selon CoinMarketCap. Malgré les craintes macroéconomiques, les entrées d’ETF et un sentiment haussier propulsent le BTC à la hausse.

Aujourd’hui, le Bitcoin (BTC) se négocie à environ 85 419 dollars, enregistrant une augmentation de 1 % par rapport à la clôture précédente et de 0,9 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière totale atteint près de 1,7 trillion de dollars, avec un volume quotidien de négociation de 12,4 milliards de dollars.

Cependant, Kiyosaki, co-auteur de « Rich Dad Poor Dad », estime que le potentiel de Bitcoin est bien plus grand, prévoyant une valorisation stupéfiante d’un million de dollars d’ici 2035.

Dans un tweet publié le 19 avril 2025, Kiyosaki a averti d’une « Grande Dépression » alimentée par une dette américaine record, une montée du chômage et un effondrement des 401(k). Il a réitéré les conseils donnés dans ses livres, encourageant les investisseurs à acheter Bitcoin, or et argent pour surmonter la crise.

“Je crois fermement qu’en 2035, un Bitcoin vaudra plus d’un million de dollars”, a tweeté Kiyosaki, signalant la crise économique actuelle comme une opportunité historique de création de richesse.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all-time highs. US debt is at all-time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION. I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025