Un Nouveau Mario Kart Fait Son Entrée : Une Évasion Ludiquement Époustouflante !

Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, les fans peuvent s’attendre à un tout nouveau Mario Kart. Puisant dans la riche tradition de la franchise, le titre Mario Kart World promet une expérience de course encore plus grande et excitante.

Nouveautés et caractéristiques de Mario Kart World

Ce nouvel opus de Mario Kart intègre une multitude de contenus inédits. Nintendo a annoncé que chaque course pourra accueillir jusqu’à 24 coureurs, et proposera plusieurs nouveaux modes de jeu, notamment un mode Knockout, un mode multijoueur en ligne, et pour la première fois, un mode libre en monde ouvert où les pilotes pourront s’aventurer « pratiquement partout », selon un communiqué de Nintendo.

Une sélection impressionnante de personnages

Les joueurs pourront toujours choisir leurs pilotes préférés tels que Mario, Luigi, Peach et Toad, mais cette fois-ci, pas moins de 48 personnages jouables seront disponibles, y compris des options beaucoup plus obscures.

Des personnages classiques comme les Para-Biddybuds de Super Mario 3D Land, les bonshommes de neige de Super Mario 64, et les Sidesteppers de Mario Bros auront leurs propres véhicules. Fait surprenant, même les dauphins et les pingouins de Super Mario seront des personnages jouables, pour une raison qui restera sans doute mystérieuse.

Liste complète des personnages

Toad Toadette Pauline Shy Guy Baby Mario Baby Luigi Baby Peach Baby Daisy Baby Rosalina Wario Waluigi Yoshi Lakitu Birdo King Boo Dry Bones Wiggler Nabbit Goomba Hammer Bro Moo Moo (Vache) Koopa Troopa Piranha Plant Conkdor Bonhomme de neige Sidestepper Chargin’ Chuck Cheep Cheep Coin Coffer Rocky Wrench Monty Mole Fish Bone Dauphin Pingouin Para-Biddybud Stingby Pokey Cataquack Peepa Spike Mario Luigi Peach Bowser Bowser Jr. Daisy Rosalina Donkey Kong

Pistes variées et inédites

Comme toujours, Mario Kart est synonyme de circuits extravagants. La liste des circuits inclut des classiques tels que Wario Stadium et Koopa Troopa Beach. Bien que non confirmée, il semble peu probable que Nintendo se passe de Rainbow Road, à moins que les joueurs ne s’en lassent finalement.

Pistes confirmées à ce jour

Cup de Champignon Cup de Fleur Cup d’Étoile Cup de Coquille Cup de Banane Cup de Feuille Cup d’Éclair Mario Bros. Circuit Desert Hills DK Pass Koopa Troopa Beach TBD TBD TBD Crown City Shy Guy Bazaar Starview Peak Faraway Oasis TBD TBD TBD Whistlestop Summit Wario Stadium Sky-High Sundae Crown City TBD TBD TBD DK Spaceport Airship Fortress Wario Shipyard Peach Stadium TBD TBD TBD

Le dernier jeu Mario Kart sera disponible avec le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Notons que le prix pour la version numérique de Mario Kart World sera de 80 $, tandis que la version physique coûtera 90 $. Cela représente un tarif plus élevé que les 60 $ généralement pratiqués par Nintendo et ses concurrents pour leurs jeux.

Cependant, si vous êtes un vrai fan de Mario Kart, cela semble valoir le coup. En tout cas, c’est ce que nous espérons.