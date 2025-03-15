Quel est le prix d’une immatriculation de véhicule en Espagne ?

Coût de la Matriculation d’une Voiture en Espagne : Ce Qu’il Faut Savoir

Lorsque vous envisagez d’acheter un véhicule en Espagne, qu’il soit neuf, d’occasion ou importé, il est crucial de comprendre les frais liés à la matriculation. Ce processus, obligatoire pour circuler légalement, comprend divers coûts qui peuvent varier selon plusieurs critères. Cet article vous guide à travers les éléments constitutifs du coût de la matriculation d’un véhicule en Espagne.

Les Facteurs Influençant le Coût de la Matriculation

Le prix de la matriculation d’une voiture n’est pas fixe et dépend de plusieurs facteurs, notamment des taxes de circulation, des impôts et du type de véhicule.

Taux de Circulation

La Direction Générale de la Circulation impose un tarif standard pour la matriculation des véhicules neufs et importés. Actuellement, ce coût s’élève à 99,77 euros. Certaines exceptions existent, notamment pour les véhicules officiels ou ceux destinés aux personnes à mobilité réduite.

Impot de Matriculation

Géré par le ministère des Finances, cet impôt varie selon les émissions de CO₂ du véhicule. Les catégories sont les suivantes :

Exempté : Véhicules avec des émissions allant jusqu’à 120 g/km de CO₂.

4,75% de la valeur du véhicule : Émissions entre 121 et 159 g/km de CO₂.

9,75% de la valeur du véhicule : Émissions entre 160 et 199 g/km de CO₂.

14,75% de la valeur du véhicule : Émissions supérieures à 200 g/km de CO₂.

L’impôt de matriculation peut représenter une part importante du coût total, en particulier pour les voitures ayant des niveaux d’émissions élevés.

Impot de Circulation

Ce crédit, de nature municipale, doit être réglé chaque année pour pouvoir circuler légalement en Espagne. Son montant varie selon la commune et la puissance fiscale du véhicule, mesurée en chevaux fiscaux (CVF). Dans des villes comme Madrid et Barcelone, le coût annualisé peut aller de 60 à 200 euros, en fonction du type de voiture. Certains municipalités offrent des réductions pour les voitures électriques ou hybrides.

Coût des Plaques d’Immatriculation

En plus des impôts et des taxes, il est nécessaire de se procurer les plaques d’immatriculation physiques. Leur prix peut varier d’un fournisseur à l’autre, mais se situe généralement entre 20 et 50 euros.

Dépenses Supplémentaires à Considérer

Assurance Responsabilité Civile : Obligation de souscrire une assurance pour le véhicule avant de prendre la route, le prix dépendant de la couverture choisie et de l’assureur.

Services d’une Gestionnaire : Si vous préférez externaliser le processus, engager une gestionnaire peut vous coûter entre 100 et 200 euros.

Véhicules Importés : Pour les véhicules venant de l’étranger, des coûts supplémentaires comme l’homologation ou des inspections techniques particulières peuvent s’appliquer.

Conclusion : Anticiper les Coûts de Matriculation

La matriculation d’une voiture n’est pas un processus gratuit ni uniforme. Les dépenses associées peuvent représenter un investissement considérable. Il est donc conseillé de bien se renseigner au préalable afin d’éviter les surprises et de mieux planifier votre budget. Si vous envisagez d’acheter un véhicule, veillez à inclure tous les coûts de matriculation et autres dépenses connexes dans votre calcul pour faire un choix éclairé.