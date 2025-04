Mercedes Met fin à Deux Modèles Que Vous Avez Sûrement Oubliés.

Mercedes-Benz a récemment annoncé la disparition imminente de plusieurs modèles, renforçant une tendance qui inquiète les passionnés de la marque. Les modèles moins connus, tels que le T-Class et le Citan, sont sur le point de quitter la scène, alors que la marque continue d’évoluer vers des gammes plus rentables.

Des modèles en perte de vitesse

Selon Automotive News, les modèles T-Class et Citan de Mercedes-Benz seront progressivement retirés du marché d’ici la moitié de l’année prochaine. Cette décision s’inscrit dans un contexte où la production de ces deux utilitaires, qui reposent sur la plateforme du Renault Kangoo, sera arrêtée par Renault à son usine de Maubeuge, dans le nord de la France. En parallèle, le Nissan Townstar, un modèle similaire, continuera d’être fabriqué.

Transitions vers l’électrification

Les variantes électriques du T-Class et du Citan, à savoir l’EQT et l’eCitan, seront également retirées d’ici mi-2026, sans remplaçants directs prévus. Mercedes concentre désormais ses efforts sur des camionnettes commerciales plus grandes et rentables, basées sur sa propre architecture Van Combustion Architecture (VAN.CA) et Van Electric Architecture (VAN.EA). Ces nouveaux modèles partageront plus de 70 % de leurs pièces, ce qui permettra de rationaliser la production et de réduire les coûts.

Avenir incertain pour d’autres modèles

Les coupes GLC et GLE pourraient également être victimes de cette restructuration, selon le journal économique allemand Handelsblatt. Il reste à déterminer si ces modèles seront complètement supprimés ou mutualisés en un seul modèle.

De nouveaux horizons pour Mercedes

Malgré ces suppressions, Mercedes ne cesse de renouveler son offre. Un modèle de G-Class plus petit et une C-Class entièrement électrique sont également à l’horizon. Dans le haut de gamme, AMG développe des véhicules électriques dédiés, notamment une berline destinée à remplacer le GT 4-Door Coupe ainsi qu’un SUV électrique. La marque prévoit également des modèles limités, comme un coupé S-Class basé sur la série Mythos, qui accompagnera l’AMG PureSpeed sans toit, dérivé du roadster SL.

Cette stratégie de renouvellement s’accompagne d’un ajustement nécessaire de la gamme de produits pour répondre aux nouvelles exigences du marché.