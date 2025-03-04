Ce segment de mode en Espagne menace de siphonner les ventes des SUV.

Un changement de tendance sur le marché automobile espagnol

En 2024, les ventes de véhicules en Espagne ont été dominées par les SUV de taille moyenne, qui représentaient près de 34% du marché. Cependant, les premières données de 2025 révèlent un tournant inattendu en faveur des voitures utilitaires. Ces modèles, souvent similaires aux SUV compacts, connaissent un essor remarquable en raison de leur efficacité économique et de leur praticité, plaçant ainsi le segment utilitaire en pleine ascension sur le marché espagnol.

Les utilitaires gagnent en popularité

Les véhicules utilitaires, traditionnellement perçus comme des « voitures de seconde main », prennent leur envol en Espagne. Capables d’accueillir toute la famille pour des trajets courts, leur taille modeste (entre 4 et 4,2 mètres) facilite le stationnement en milieu urbain. De plus, grâce à l’amélioration significative de leurs châssis au fil des années, ils sont désormais capables d’évoluer avec aisance en dehors des villes. Ces facteurs ont soutenu leur croissance, d’autant plus que les modèles d’entrée de gamme, souvent mal rentables, se sont progressivement retirés du marché.

Les avantages économiques et pratiques des utilitaires

Le véritable attrait des voitures utilitaires réside dans leurs coûts d’acquisition et d’utilisation, généralement inférieurs à ceux des SUV compacts. Bien que ces derniers offrent plus d’espace, lors de la comparaison, les tarifs d’achat plus bas et les frais d’utilisation réduits des utilitaires sont des arguments décisifs pour de nombreux acheteurs. Avec une consommation de carburant moins élevée, des primes d’assurance souvent moins élevées, et des coûts d’entretien réduits, les utilitaires s’imposent comme un choix judicieux pour les acheteurs avertis.

Les modèles les plus vendus

En examinant les chiffres de vente, cinq modèles utilitaires se distinguent particulièrement en Espagne. Voici la liste des plus populaires :

Dacia Sandero – 5,173 unités

Icône du marché, le Dacia Sandero a été le véhicule le plus vendu en 2024 et continue de dominer en 2025. Disponible en versions conventionnelle et crossover (Stepway), il dispose d’un moteur à essence TCe de 90 CV. Avec un prix d’entrée de 13,940 euros, il reste le modèle le plus abordable sur le marché.

Renault Clio – 3,588 unités

Le Clio, une autre pièce maîtresse du Groupe Renault, continue de séduire avec son design raffiné et sa plateforme évoluée. Proposant une gamme variée de moteurs, y compris l’option hybride, il affiche un prix de départ à 17,099 euros.

Seat Ibiza – 3,532 unités

Bien qu’il soit sur le marché depuis 2017, le Seat Ibiza reste compétitif grâce à un bon espace intérieur et une dynamique de conduite exemplaire. Il propose trois moteurs à essence avec un prix de départ de 14,990 euros.

Peugeot 208 – 2,830 unités

Actualisé en 2023, le Peugeot 208 se distingue par son design original et sa technologie adaptée aux standards modernes. Ses possibilités mécaniques sont variées, incluant des versions hybrides et électriques, avec un prix de départ de 18,049 euros.

Opel Corsa – 2,586 unités

Produite à Figueruelas, l’Opel Corsa partage de nombreuses caractéristiques avec le Peugeot 208, tout en restant plus économique à partir de 17,300 euros. Sa diversité de moteurs en fait un choix prisé parmi les acheteurs espagnols.