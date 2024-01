Mercedes-AMG GT (2024) : le coupé sulfureux se renouvelle

Partagez cet article avec vos amis!

La nouvelle génération du coupé sportif allemand Mercedes-AMG GT est désormais officielle. Ce modèle emblématique de la marque à l’étoile fait peau neuve pour offrir encore plus de performances et de sensations fortes aux amateurs de voitures sportives.

Design extérieur : une évolution dans la continuité

Le design extérieur de cette nouvelle génération de Mercedes-AMG GT s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, tout en apportant quelques évolutions notables. On retrouve les lignes tendues et agressives qui font le succès du coupé, mais également un nouveau regard avec des phares redessinés et une calandre légèrement modifiée.

Dans l’ensemble, cette mise à jour est discrète mais efficace pour maintenir le caractère sulfureux et sportif de ce coupé d’exception. Au menu des nouveautés :

Des phares LED adaptatifs pour un éclairage optimal en toutes circonstances,

pour un éclairage optimal en toutes circonstances, Bouclier avant redessiné avec l’intégration de prises d’air agrandies pour améliorer le refroidissement du moteur,

avec l’intégration de prises d’air agrandies pour améliorer le refroidissement du moteur, Des jantes alliage totalement inédites et divers choix de design pour personnaliser votre Mercedes-AMG GT.

votre Mercedes-AMG GT. Une gamme de couleurs revisitées offrant encore plus de possibilités de personnalisation.

Un habitacle toujours aussi luxueux et sportif

L’intérieur de cette nouvelle génération de Mercedes-AMG GT ne déçoit pas et reste fidèle à l’esprit luxe et sport qui caractérise le modèle. On retrouve un poste de pilotage ergonomique avec des sièges baquets ultra-confortables, une finition irréprochable et des matériaux d’excellente qualité.

Côté équipement, la marque allemande n’a pas fait les choses à moitié : on dispose désormais d’un écran tactile central de 12,3 pouces, d’un système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) avancé et d’une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

Les nombreuses assistances à la conduite vous aideront également en toutes circonstances pour une expérience de route optimale.

Moteur et performances : toujours au sommet de son art

Pour continuer sur sa lancée, la Mercedes-AMG GT adopte un moteur encore plus performant et efficace que celui de son aînée. Le V8 biturbo de 4 litres élève désormais la puissance du véhicule à 630 ch (contre 577 pour la précédente génération), lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 330 km/h.

Les changements clés sont une boîte de vitesses automatique à 9 rapports pour des passages de rapport encore plus rapides et fluides, un nouveau système d’échappement sport, pour accentuer l’agressivité sonore lors des accélérations intenses, et un système de suspension adaptative AMG Ride Control+, offrant un compromis idéal entre confort et dynamisme.

Prix et disponibilité

La commercialisation de cette nouvelle génération de Mercedes-AMG GT débutera au cours du premier semestre 2024. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués, mais il est fort probable qu’ils restent proches de ceux pratiqués actuellement pour le coupé allemand, soit légèrement au-dessus de la barre des 150 000 € en moyenne.

Une mise à jour réussie

Au final, cette nouvelle version du coupé sportif Mercedes-AMG GT réussit parfaitement son pari en conservant tous les ingrédients qui ont fait la renommée du modèle, tout en apportant quelques nouveautés bienvenues. Performance, luxe et caractère sportif sont toujours au rendez-vous et devraient séduire de nombreux amateurs de voitures de prestige.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

