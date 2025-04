Les stratégies de vol de voitures les plus répandues en Espagne : plongez dans l’univers du cambriolage automobile

Introduction

Le vol de voitures en Espagne demeure un problème préoccupant, avec des statistiques inquiétantes révélant que près de 75 % des véhicules dorment dans la rue, devenant ainsi des cibles faciles pour les voleurs. Cet article s’attarde sur les méthodes de vol, les tendances et les données récentes concernant ce fléau.

Une augmentation des vols de véhicules en Espagne

Selon un rapport publié par l’assureur Línea Directa, intitulé « Le vol de véhicules en Espagne (2019-2023) », pas moins de 150 000 véhicules, incluant voitures et motos, ont été volés au cours de cette période. Cela représente une moyenne alarmante de 90 incidents par jour. En 2019, le nombre de vols s’élevait à 35 105, mais la pandémie a entraîné une baisse significative lors des deux années suivantes, avec 25 387 en 2020 et 26 417 en 2021. Cependant, depuis 2022, les chiffres sont en constante augmentation, culminant à 32 839 véhicules volés en 2023, et atteignant même 33 061 en 2024.

Les méthodes de vol les plus courantes

Les voleurs utilisent diverses techniques pour dérober des véhicules, avec les inhibiteurs de fréquence en tête de liste. Ces dispositifs permettent de capter et de décoder la signalisation du véhicule, ce qui donne un accès facile à l’intérieur du véhicule. Une autre méthode de plus en plus populaire est l’utilisation de machines de codification, qui permettent de faire des copies de clés ou de désactiver les systèmes d’immobilisation en se connectant au port OBD du véhicule. Le rapport révèle également que 70 % des vols ne sont pas résolus par les autorités et que seulement 30 % des propriétaires réussissent à récupérer leur véhicule.

Les critères de choix des voleurs

Les statistiques indiquent que les lundis sont des jours particulièrement prisés par les voleurs pour commettre leurs méfaits. Les modèles de véhicules ciblés sont généralement âgés de plus de onze ans, avec une valeur moyenne d’environ 9 500 euros, car ils disposent de moins de systèmes anti-vol. Les pièces les plus convoitées incluent les rétroviseurs, les systèmes audio et les clés. En outre, les catalyseurs, fabriqués à partir de matériaux précieux comme le platine, suscitent également l’intérêt des voleurs.

Les tendances régionales et les modèles les plus volés

Concernant les véhicules les plus fréquemment dérobés, les Seat Ibiza, Volkswagen Golf et Seat León figurent en tête de liste, tandis que du côté des motos, la Honda Scoopy et la SYM Symphony s’avèrent également populaires parmi les voleurs. Les provinces les plus touchées comprennent Séville, Madrid et Tarragone, tandis que Lugo, Asturias et Ourense enregistrent le plus faible nombre de vols. Pour les motos, les principales régions sont les Baléares, Las Palmas de Gran Canaria et Barcelone.

