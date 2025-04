Les Innovations à Découvrir sur le Stand de Dacia au Mondial de l’Automobile 2024

En cette année 2024, le stand de Dacia au Mondial de l’Automobile regorge de nouveautés et d’innovations à couper le souffle. Découvrez les dernières avancées technologiques et les modèles phares de la marque qui promettent de révolutionner le monde de l’automobile. Plongez au coeur de l’innovation et de la performance avec Dacia.

Un Rendez-vous Incontournable

Dacia ne compte pas passer inaperçu au Mondial de l’Automobile 2024. En effet, le constructeur roumain prépare un stand qui s’annonce spectaculaire et riche en nouveautés pour les passionnés d’automobiles et de technologies.

Le SUV Bigster : Une Rivale de Taille

La grande star du stand Dacia cette année est sans doute le SUV Bigster. Ce modèle de série, enfin dévoilé au grand public, se positionne comme le grand frère du Duster avec ses 4,60 mètres de longueur. Avec son lancement prévu pour le printemps 2025, le Bigster promet de séduire avec son design robuste et ses technologies embarquées avancées.

Sandrider : Vers de Nouveaux Horizons

Pour les amateurs de sensations fortes, le prototype Sandrider sera également une attraction majeure. Prévu pour rejoindre les pistes du Dakar dès 2025 avec à son bord le légendaire Sébastien Loeb, ce véhicule est un concentré de technologie et de performances, s’apprêtant à rivaliser dans le Championnat du monde de Rallye-Raid.

Nouveaux Duster et Spring : Un Vent de Fraîcheur

Toute la gamme Dacia sera présente, mais les regards se tourneront également vers les dernières versions du Duster et de la Spring. La Spring, en particulier, attire de nombreux curieux avec son approche de la mobilité électrique, alliant praticité et accessibilité.

Une Rencontre Exclusive avec Sébastien Loeb

Dacia s’engage à offrir des expériences uniques à ses fans. Grâce à un jeu-concours en ligne, les plus chanceux pourront remporter des invitations pour le salon, ainsi qu’un séjour complètement pris en charge avec une rencontre inoubliable avec Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes WRC.

Interagir avec les Experts

Le stand Dacia ne se contente pas de présenter des véhicules. Il offre également une interactivité grâce à la présence de nombreux experts prêts à répondre aux questions des visiteurs. Des démonstrations en direct de innovations technologiques et mécaniques seront également au programme.

Profitez du Jeu-Concours Exclusif

Ne manquez pas l’occasion de participer au jeu-concours en ligne de Dacia. Les gagnants pourront non seulement visiter le salon avec des invitations exclusives, mais aussi rencontrer l’icône des rallyes, Sébastien Loeb. Une opportunité idéale pour les passionnés de compétition automobile.

Deux Substantiels

Bigster SUV de 4,60 mètres, lancement au printemps 2025 Sandrider Prototype pour le Dakar 2025, conduit par Sébastien Loeb Duster Nouvelle version du modèle populaire Spring Voiture électrique accessible et pratique Jeu-concours Gagnez des invitations VIP et une rencontre avec Sébastien Loeb Experts sur le stand Démonstrations et explications en direct

