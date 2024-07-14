Découvrez quatre SUV hybrides familiaux abordables pour 2024

Vous souhaitez trouver un SUV hybride familial abordable pour l’année 2024? Découvrez quatre modèles qui pourraient répondre à vos besoins en termes d’efficacité énergétique, d’espace et de confort pour toute la famille.

Renault Austral : Confort et technologie avancés

Face à la demande croissante pour des véhicules familiaux polyvalents, le Renault Austral se démarque dès 35 800 €. Ce SUV propose une expérience de conduite améliorée comparée à ses prédécesseurs, grâce notamment à son option de roues arrière directrices. Le confort peut être ferme, mais cette caractéristique est rapidement compensée par la qualité de fabrication et une configuration intérieure séduisante avec deux écrans en forme de “L” renversé. La gamme de moteurs, bien que restreinte, inclut une version hybride E-Tech 200, optimale pour l’économie de carburant avec une consommation moyenne de seulement 6,2 l/100km.

Nissan Qashqai : Un compromis équilibré

Le Nissan Qashqai, avec un prix de départ de 34 700 €, offre une alternative intéressante pour ceux qui cherchent un compromis entre performance et budget. Récemment restylé, il présente un habitacle de meilleure qualité et enrichit son équipement, boosté par un système multimédia modernisé par Google. Si certains peuvent trouver le système ePower un peu gourmand en montagne, il offre néanmoins une douceur de fonctionnement appréciable au quotidien. Remarkable is also the vehicle’s chassis, which provides a pleasing blend of road holding and comfort.

Ford Kuga : Innovation et diversité mécanique

Positionné à partir de 39 490 €, le Ford Kuga joue sur l’innovation avec une proposition de motorisation hybride fonctionnant à l’E85, une quasi-rareté dans le segment. Ce SUV ne lésine pas sur l’espace, rendant le quotidien confortable pour une famille grâce à son habitacle spacieux et ses arrangements pratiques comme la banquette coulissante. Fusionnant performance et écologie, les mécaniques hybrides reproduisent la fluidité d’usage des systèmes Toyota, ce qui représente un atout supplémentaire pour ce véhicule.

Peugeot 3008 : Design raffiné et confort accru

Le Peugeot 3008 commence à 37 330 € et s’investit pleinement dans un design raffiné et un confort amélioré pour les voyages en famille. Malgré un châssis légèrement pénalisé par un poids accru, l’habitacle séduit par son esthétique moderne et une ergonomie optimisée. La motorisation demeure variée avec une option tout électrique proposant une puissance jusqu’à 210 ch, faisant de lui un compétiteur de taille dans la course aux SUV éco-responsables.

Dans le domaine des SUV familiaux hybrides, ces quatre modèles se distinguent par leur capacité à allier technologie, confort et conscience écologique. Choisir l’un de ces véhicules en 2024 vous assure ainsi non seulement de bénéficier de performances solides, mais aussi d’agir en faveur de l’environnement grâce à des options hybrides performantes et économiques.

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