Comment le Dacia Duster a généré 10 millions d’euros de malus en 2024 pour l’État

En 2024, le Dacia Duster a suscité une polémique en générant 10 millions d’euros de malus pour l’État. Cette situation soulève des questions sur l’impact financier des choix automobiles et met en lumière les enjeux liés à la taxation des véhicules en fonction de leurs émissions de CO2.
Sommaire
Les mécanismes du malus et l’impact du Dacia Duster
En 2024, le Dacia Duster s’est distingué comme étant l’un des véhicules générant un volume significatif de recettes de malus pour l’État français. Spécifiquement, ce modèle a contribué à hauteur de près de 10 millions d’euros. Cette performance s’inscrit dans un cadre où le système de malus, basé sur les émissions de CO2, a été considérablement durci, impactant ainsi plusieurs modèles de véhicules neufs vendus sur le marché.
Le Dacia Duster, en particulier, a vu certaines versions de son modèle afficher des émissions de CO2 jugées élevées, notamment dans sa variante équipée d’un moteur dCi 115 en version 4×4, produisant 141g de CO2/km. Ce chiffre se situe bien au-dessus du seuil des 123g de CO2/km prévu par la loi de transition énergétique visant 2030.
Analyse des contributions spécifiques
Le calcul du malus pour le Dacia Duster en 2024 s’est appuyé sur le barème progressif lié aux émissions de CO2. Ainsi, les versions du Duster émettant plus de 137g/km se sont retrouvées sujettes au tarif malus le plus élevé. Par conséquent, chaque unité vendue de cette configuration a dûment contribué à l’accroissement des recettes de l’État via le malus CO2.
Il est intéressant de noter que, malgré son impact sur l’environnement comparativement plus marqué, le Dacia Duster reste populaire parmi les consommateurs, contribuant ainsi largement aux finances publiques par le biais de ce mécanisme fiscal.
Contexte législatif et répercussions économiques
La législation Française actuelle, ayant pris des mesures sévères contre les véhicules hautement polluants, vise à réduire significativement l’empreinte carbone des nouveaux véhicules mis sur le marché. L’objectif affiché est de parvenir à une moyenne d’émissions sous les 123g de CO2/km d’ici 2030, selon la loi « climat-résilience ». La mise en place de cette taxation écologique renforcée s’inscrit dans une politique plus large de transition énergétique, qui comprend également la suppression progressive des moteurs à combustion interne.
Dans ce contexte, les recettes générées par le malus sur des véhicules comme le Dacia Duster sont envisagées comme un levier financier pour soutenir des projets de développement durable, de recherche et de mise en œuvre de technologies propres. Ce système incarnant à la fois un outil fiscal et un catalyseur de changements environnementaux.
Conclusion en perspective
La contribution significative du Dacia Duster au budget de l’État par le malus CO2 souligne l’impact tangible de la législation environnementale sur le marché automobile. Paradoxalement, cela démontre aussi que des véhicules économiquement accessibles, mais moins performants en termes d’émissions, peuvent se retrouver à la croisée des stratégies économiques et écologiques nationales. Face à ces défis, l’évolution de la gamme Dacia vers des modèles plus écologiques pourrait modifier ces dynamiques à l’avenvironnement futur. Pour bien comprendre l’avenir des véhicules à faibles émissions, approfondir le sujet s’avère essentiel.
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