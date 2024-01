Ces constructeurs automobiles qui se mettent au vélo électrique

De plus en plus de constructeurs automobiles se lancent dans la production de vélos électriques, étendant leur gamme et marquant une volonté d’investir davantage dans les mobilités alternatives. Alors que l’automobile électrique a le vent en poupe, la tendance semble également s’étendre aux deux-roues.

Le boom du vélo électrique chez les constructeurs automobiles

Plusieurs grands constructeurs automobiles se sont récemment lancés sur le marché du vélo électrique, produisant eux-mêmes des vélos ou co-produisant avec d’autres fabricants spécialisés.

Cet engouement pour les deux-roues électriques est une illustration supplémentaire du changement progressif de paradigme dans l’industrie automobile, avec une attention croissante portée aux transports plus durables et respectueux de l’environnement.

Parallèlement à cela, il témoigne également de la prise de conscience des constructeurs face à la crise climatique et à l’évolution des préférences des consommateurs en matière de mobilité.

Quelques exemples de constructeurs concernés par cette évolution

BMW : Le géant allemand propose une gamme de vélos électriques haut de gamme, alliant design et innovations technologiques. Sa gamme comporte plusieurs modèles déclinés pour différents usages (mobilité quotidienne, randonnée…).

La marque aux anneaux a récemment présenté un concept de vélo électrique à assistance variable, baptisé Audi e-bike. Le vélo dispose d’un moteur électrique qui adapte l’assistance en fonction des besoins du cycliste. Peugeot : Pionnier sur le marché du vélo électrique, Peugeot propose depuis quelques années une gamme complète de vélos électriques avec différents types de batteries, allant du vélo pliant au VTC électrique pour les longues distances.

Le rôle des partenariats entre constructeurs automobiles et marques de vélo

Dans la plupart des cas, les constructeurs automobiles associent leur nom et leur savoir-faire dans la conception de ces deux-roues électriques. Mais ils nouent également des partenariats avec des fabricants spécialisés dans le vélo pour proposer des produits de qualité et bénéficier de leur expertise en matière de mobilité durable.

Exemples de partenariats réussis pour la co-production de vélos électriques

Le vélo électrique EQ Formula-E Team Mercedes-Benz est né de la collaboration entre Mercedes-Benz et N+ Bikes, mettant en avant l’esthétique emblématique de la marque allemande et un système de freinage inédit.

Sachez aussi que la collaboration entre le constructeur automobile italien et le fabricant de vélos Bianchi a donné naissance à la gamme Scuderia de vélos électriques de performance, parfaitement adaptés pour les amateurs de vitesse et de design.

Les perspectives pour les constructeurs automobiles dans le secteur du vélo électrique

Avec la croissance exponentielle du marché du vélo électrique et l’évolution des exigences en matière de mobilité urbaine, il est fort probable que davantage de constructeurs automobiles investissent ce domaine. La diversification de leur offre leur permettra notamment de renforcer leur présence sur un marché plus soucieux de l’environnement et d’accompagner leurs clients dans leur transition vers une mobilité plus responsable.

Si nous prenons l’exemple du constructeur automobile français Alpine, ce dernier s’est associé au fabricant de vélos Lapierre pour mettre au jour un modèle de VTT fidèle aux codes des voitures de sport !

L’essor global du marché du vélo électrique : un signe avant-coureur

Le marché des vélos électriques connaît actuellement une croissance sans précédent, qui devrait se poursuivre dans les années à venir grâce à l’amélioration continue des performances technologiques et à un contexte réglementaire favorable (subventions, aménagement des infrastructures…).

Aussi, les constructeurs automobiles ne voudront pas manquer cette opportunité d’étendre leur champ d’action et de participer activement au développement du secteur.

L’arrivée des constructeurs automobiles sur le marché du vélo électrique marque un tournant majeur dans l’industrie automobile mondiale. Face aux défis environnementaux et sociétaux de notre époque, ces géants industriels font preuve d’une volonté réelle d’innover et de diversifier leur offre en investissant dans les modes de transports durables, tels que le vélo électrique.

