Buick, un Géant en Chine, Lance Sa Propre Sous-Marque !

Buick en Chine : une nouvelle ère s’ouvre – Bien que la marque américaine Buick ait perdu de sa notoriété aux États-Unis, elle connaît un réel succès en Chine. Avec plus de 10 millions de véhicules vendus depuis son introduction il y a près de 30 ans, Buick se lance maintenant dans le segment des « véhicules à énergies nouvelles » en créant une sous-marque appelée Electra.

Buick Electra : Une histoire de nouveaux départs

La nouvelle sous-marque, Electra, débutera son aventure avec trois modèles, dont le minivan de luxe Encasa, déjà présenté plus tôt cette semaine. Ce véhicule, disponible en versions hybride rechargeable (PHEV) et entièrement électrique (EV), sera mis en vente d’ici la fin de l’année. D’ici la prochaine année, Electra accueillera également un SUV et une berline dans sa gamme.

Des caractéristiques novatrices pour le marché chinois

Les futurs modèles de la marque Electra, y compris la berline qui a été dévoilée aujourd’hui, se distinguent par des phares slim et des capteurs de toit, tout en intégrant des poignées de porte affleurantes et des roues bi-ton. Bien que les intérieurs ne soient pas encore montrés, le concept de la berline Electra GS laisse présager un tableau de bord riche en écrans et minimaliste. La gamme Electra, entièrement tournée vers le marché chinois, ne sera pas exportée, avec des options de configuration pour les tracteurs avant, arrière et quatre roues motrices.