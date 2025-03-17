Audi annonce la suppression de 7 500 postes : une restructuration majeure en vue.

Audi a récemment annoncé des mesures de licenciement massives, prévoyant de se séparer de 7 500 employés d’ici 2029. Cette décision, destinée à accroître l’efficacité, la productivité et la flexibilité de ses sites d’Ingolstadt et de Neckarsulm, s’inscrit dans un contexte économique difficile pour le secteur automobile.

Les mesures de restructuration d’Audi

Audi prévoit de procéder à ces licenciements afin de réaliser plus d’un milliard d’euros d’économies annuelles. Parallèlement, le constructeur automobile va investir 8 milliards d’euros dans ses installations allemandes jusqu’à la fin de la décennie. Un nouveau modèle électrique d’entrée de gamme sera développé à Ingolstadt, tandis que le site de Neckarsulm se prépare à intégrer des technologies de numérisation et d’intelligence artificielle.

« Les conditions économiques deviennent de plus en plus difficiles. La pression concurrentielle et les incertitudes politiques présentent d’immenses défis pour notre entreprise. »

Contexte de marché et enjeux futurs

Les incertitudes autour des réglementations sur les véhicules électriques aux États-Unis, ainsi que la montée des voitures électriques bon marché en provenance de Chine, exercent également une pression sur les performances financières d’Audi et du groupe Volkswagen. La menace de nouveaux tarifs douaniers pourrait contraindre la marque de luxe à relocaliser une partie de sa production sur le sol américain, ajoutant ainsi aux préoccupations économiques déjà existantes.

Audi a annoncé que les licenciements seraient basés sur des « scénarios cibles » visant à réduire la bureaucratie afin d’accélérer le développement et les processus d’innovation de la marque. Selon des informations de Reuters, l’entreprise a déjà supprimé 9 500 emplois dans la production depuis 2019. Les réductions se concentreront sur l’administration, le développement, et d’autres domaines similaires.

Récemment, Audi a déclaré son intention de se repositionner sur le marché haut de gamme, en visant à accroître le prestige et la désirabilité de la marque, en se montrant plus préoccupée par la qualité que par la quantité.