Volkswagen Taigo ou T-Cross : Quel SUV choisir ? Découvrez notre analyse vidéo et nos recommandations !

Une analyse approfondie des deux SUV de Volkswagen

Dans le segment des SUV compacts, Volkswagen propose deux modèles qui suscitent l’intérêt : le T-Cross et le Taigo. Ces deux véhicules se distinguent par leurs caractéristiques uniques, et chacun d’eux vise un public différent. Nous avons examiné le Taigo pour en faire une comparaison détaillée avec son prédécesseur, le T-Cross.

Design et espace intérieur

Le Volkswagen Taigo se démarque par sa silhouette de SUV coupé, souvent jugée plus attrayante que celle du T-Cross. Bien que ce soit une question de goût, le Taigo présente des avantages tangibles, notamment un volume de coffre supérieur, atteignant 440 litres contre 385 litres pour le T-Cross. Il est important de noter que la forme coupée n’affecte pas excessivement l’espace intérieur ; en effet, les deux modèles offrent une hauteur suffisante pour accueillir confortablement deux adultes à l’arrière.

Technologie et performances

Le cockpit du Taigo a un aspect plus moderne, avec un système de climatisation tactile, contrairement aux commandes classiques encore présentes dans le T-Cross. Bien que de nombreuses autres caractéristiques, comme le volant et les écrans, soient partagées, le Taigo présente une dynamique de conduite légèrement supérieure grâce à une plus grande empattement, ce qui améliore la stabilité sur route. De plus, il offre des consommations homologuées plus avantageuses avec les mêmes moteurs.

Rapport qualité-prix

En termes de rapport qualité-prix, le Taigo est particulièrement compétitif. Prenant comme référence le moteur TSI de 116 CV et le niveau d’équipement ‘Más’, le prix du Taigo est de 24 180 euros, tandis qu’un T-Cross équivalent coûte environ 2 000 euros de plus. Bien que le T-Roc, aussi fait partie de la gamme Volkswagen, soit une option digne d’intérêt, il se justifie par un espace plus large et une dynamique de conduite supérieure, bien qu’il soit plus cher.

Conclusion

Après cette analyse détaillée, la question se pose : le Taigo représente-t-il réellement une meilleure option que le T-Cross pour les acheteurs potentiels ? Pour en savoir plus sur ces véhicules et pour visionner un essai complet, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat.