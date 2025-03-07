Alerte dans les concessions : ces modèles de voitures rappelés pour des dangers potentiels !

Les rappels de véhicules en Espagne : une réalité préoccupante

Dans un contexte où la sécurité des automobilistes est primordiale, un rapport récent souligne que de nombreux véhicules vendus en Espagne doivent faire l’objet de rappels en raison de défauts de fabrication. Entre avril 2023 et 2024, ces opérations ont touché une part significative des voitures sur le marché, ce qui soulève des questions sur la fiabilité des fabricants.

Un nombre alarmant de rappels de voitures

Au cours de la dernière année, des milliers de véhicules circulant en Espagne ont été appelés en urgence à des rappels, et ce, en raison de défauts graves qui ont été identifiés après leur sortie des concessionnaires. Ces actions visent à prévenir d’éventuels accidents et à garantir la sécurité des propriétaires. Parmi les exemples marquants, on peut citer l’enquête ouverte sur Goodyear en mai dernier, suite à la liaison de défauts de pneus à des accidents mortels impliquant des camionneurs.

En avril, BMW a procédé au rappel de 25 000 véhicules en raison de problèmes de freins affectant la sécurité des conducteurs. Pendant ce temps, Mercedes a rappelé mondialement 341 000 véhicules en raison d’un risque d’incendie lié à des problèmes de câblage, suivi de 261 000 SUV pour des défauts dans l’unité de contrôle de la transmission.

Un système de rappel efficace mais préoccupant

Un rapport de carVertical a révélé qu’en Espagne, 14,5 % des voitures achetées entre janvier 2023 et septembre 2024 ont déjà fait l’objet d’un appel à la révision. Ce taux place l’Espagne en troisième position parmi les 26 pays analysés, après le Portugal et la Grèce, en termes de rappels de véhicules. Les principales raisons de ces rappels incluent des défauts dans les airbags, les ceintures de sécurité et les systèmes de freinage.

Le maintien d’un système de notification rapide contribue, rien de moins, à la sécurité routière, comme l’a souligné Matas Buzelis de carVertical. « Bien que les problèmes persistent, la majorité des défauts peuvent être résolus lors de l’entretien régulier des véhicules », a-t-il commenté. Ce constat met en lumière l’importance de vérifier l’historique des rappels avant d’acheter un véhicule, et souligne le rôle crucial des systèmes d’alerte dans la protection des conducteurs.