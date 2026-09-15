Un cas de diphtérie confirmé près de Dunkerque, une première depuis des décennies

Un cas de diphtérie a été confirmé près de Dunkerque, dans le département du Nord. Le patient, dont l’identité n’a pas été révélée, a été hospitalisé pour recevoir les soins appropriés. Cette annonce marque la réapparition d’une maladie considérée comme extrêmement rare en France depuis l’instauration de la vaccination obligatoire.

La diphtérie, infection bactérienne potentiellement mortelle, avait pratiquement disparu du territoire national grâce à une couverture vaccinale élevée maintenue depuis plusieurs décennies. Ce cas isolé soulève des questions sur les circonstances de la contamination et relance le débat sur l’importance de maintenir une vigilance sanitaire constante.

Une maladie quasi éradiquée en France

La diphtérie est provoquée par la bactérie Corynebacterium diphtheriae. Elle se transmet principalement par voie respiratoire, par contact direct avec une personne infectée ou par l’intermédiaire d’objets contaminés. La maladie se manifeste par une angine sévère avec formation de fausses membranes grisâtres dans la gorge, pouvant entraîner des complications graves.

En l’absence de traitement, la diphtérie peut provoquer des paralysies, des atteintes cardiaques et conduire au décès dans 5 à 10 pour cent des cas. Avant l’introduction du vaccin dans les années 1940, elle constituait l’une des principales causes de mortalité infantile en France, avec plusieurs milliers de décès annuels.

Grâce à la vaccination généralisée, la France n’enregistre plus qu’un nombre infime de cas chaque année, souvent importés de pays où la maladie reste endémique. Le dernier cas significatif remontait à plusieurs années, ce qui rend cette occurrence d’autant plus notable pour les services de santé publique.

Un dispositif de surveillance activé

L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a été immédiatement mobilisée suite à la confirmation du diagnostic. Un dispositif de surveillance épidémiologique a été mis en place pour identifier les personnes ayant été en contact avec le patient et évaluer leur statut vaccinal.

Les autorités sanitaires procèdent actuellement à l’identification et au suivi des cas contacts. Ces personnes devront faire l’objet d’une surveillance médicale rapprochée et, si nécessaire, recevoir un traitement antibiotique préventif ainsi qu’un rappel vaccinal.

Le patient hospitalisé reçoit un traitement spécifique comprenant l’administration d’antitoxine diphtérique et d’antibiotiques. Son état de santé n’a pas été communiqué par les autorités, qui respectent la confidentialité médicale tout en assurant une communication transparente sur les mesures de prévention collective.

La vaccination, rempart essentiel

En France, la vaccination contre la diphtérie fait partie des vaccins obligatoires pour tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018. Elle est administrée dans le cadre du vaccin hexavalent qui protège également contre le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae b et l’hépatite B.

Le calendrier vaccinal prévoit trois injections au cours de la première année de vie, suivies de rappels à l’âge de 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis à 25 ans, 45 ans et 65 ans. Des rappels sont ensuite recommandés tous les dix ans. Cette stratégie vaccinale a permis de maintenir une couverture vaccinale supérieure à 95 pour cent chez les enfants.

Les experts rappellent que seule une couverture vaccinale élevée permet de protéger l’ensemble de la population, y compris les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. Ce phénomène, appelé immunité collective, constitue un bouclier sanitaire indispensable contre le retour de maladies infectieuses graves.

Des cas importés en augmentation

Si la diphtérie a disparu de France métropolitaine, elle reste présente dans certaines régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne et dans certains pays d’Europe de l’Est. Des épidémies ont récemment été signalées au Yémen, au Venezuela et au Bangladesh, dans des contextes de crises humanitaires et d’effondrement des systèmes de santé.

Les mouvements migratoires et les voyages internationaux peuvent occasionnellement conduire à l’importation de cas sur le territoire français. Les personnes se rendant dans des zones à risque sont invitées à vérifier leur statut vaccinal avant leur départ et à effectuer un rappel si nécessaire.

La situation sanitaire mondiale reste préoccupante, avec une résurgence de plusieurs maladies évitables par la vaccination dans différentes régions. L’Organisation Mondiale de la Santé a alerté sur la baisse des taux de vaccination dans certains pays, conséquence directe de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les programmes de vaccination de routine.

L’importance de la mise à jour vaccinale

Cet épisode rappelle aux habitants du Nord et à l’ensemble de la population française l’importance de maintenir ses vaccinations à jour. Contrairement à une idée reçue, la vaccination contre la diphtérie ne concerne pas uniquement les enfants mais nécessite des rappels réguliers tout au long de la vie.

Les médecins généralistes et les pharmaciens peuvent vérifier le carnet de vaccination et proposer les rappels nécessaires. Depuis quelques années, les pharmaciens sont d’ailleurs autorisés à administrer certains vaccins, facilitant l’accès à la vaccination pour les adultes.

Les professionnels de santé insistent sur le fait que les vaccins disponibles sont sûrs et efficaces. Les effets secondaires sont généralement bénins et transitoires, sans commune mesure avec les risques liés aux maladies elles-mêmes.

Une vigilance maintenue dans le Dunkerquois

Les services de santé du département du Nord restent en alerte et continuent de surveiller l’évolution de la situation. Aucun autre cas n’a été signalé pour l’instant dans le secteur de Dunkerque ou ailleurs dans la région, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un cas isolé.

Les établissements scolaires et les structures collectives de la zone concernée ont été informés de la situation et invités à la vigilance. Les parents sont encouragés à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes évocateurs chez leur enfant, notamment une angine sévère avec difficultés respiratoires.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine exacte de cette contamination et s’assurer qu’aucune chaîne de transmission ne soit en cours. Les résultats des analyses complémentaires permettront d’affiner la stratégie de réponse sanitaire et d’adapter les mesures de prévention si nécessaire.