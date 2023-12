Découvrez notre classement des meilleures séries netflix pour 2024

Partagez cet article avec vos amis!

En cette fin d’année 2023, il est temps de faire le bilan des meilleures séries proposées par la plateforme de streaming Netflix. Entre action, drame, comédie et adaptations en live-action, les choix ont été nombreux et variés. Voici une sélection des meilleures productions de l’année inspirée du classement du célèbre magazine de critique cinéma Variety

Les meilleures séries Netflix selon Variety

Les plateformes de SVOD ont marqué cette année 2023 avec des créations phares pour chacune. Canal+ a pu compter sur D’argent et de sang Partie 1, alors que Arte.tv a su séduire les amateurs de séries européennes. Mais c’est bien sûr Netflix qui occupe le haut du classement grâce à une offre toujours plus riche et variée. Voici donc les meilleures séries Netflix à ne pas manquer selon Variety :

La Créature de Kyŏngsŏng (Série coréenne)

Acharnés (Comédie dramatique)

Berlin (Spin-off de La Casa de Papel)

Le problème à trois corps (Science-fiction)

Série mystérieuse et captivante : La Créature de Kyŏngsŏng

Les amateurs de séries asiatiques seront conquis par La Créature de Kyŏngsŏng. Dans le contexte historique de la colonisation japonaise, cette série coréenne allie enquête policière, fantastique et amour dans un savant mélange à dévorer sans modération sur Netflix.

Série à dévorer pour rire et réfléchir à la vie : Acharnés

Frustré de son travail dans un énième fast-food, Vincent décide, presque par hasard, de se lancer dans un projet qui fera parler : il construira une piste de course pour chiens avec l’aide d’un groupe improbable de compagnons. Cette comédie dramatique est une véritable pépite à ne pas manquer sur Netflix.

Série palpitante et intriguante : Berlin

Attendu par les fans de La Casa de Papel, le spin-off Berlin s’annonce comme un mélange explosif entre planification criminelle méticuleuse et intrigues amoureuses passionnées. Ne manquez pas la première saison, prévue pour 2024 sur Netflix.

Série science fiction par les créateur de games of thrones : Le problème à trois corps.

Certainement une des séries à ne manquer sous aucun prétexte pour cette nouvelle année. Notez ce rendez-vous, le 21 mars prochains, la série “Le problème à trois corps” sera disponible sur Netflix. 8 épisodes de science fiction complètement atypiques, sous la création de David Benioff et D.B. Weiss, également créateurs de la série games of thrones.

Les meilleures séries Netflix selon notre classement :

Série sexy et pétillante : La Chronique des Bridgerton (Saison 3)

Après le succès phénoménal de la première série, Netflix a décidé de poursuivre l’aventure en se concentrant sur la vie de la reine Charlotte. Ce spin-off a rapidement conquis les abonnés, grâce à son intrigue captivante et ses personnages hauts en couleur. Faites-vous plaisir en attendant la troisième saison de La Chronique des Bridgerton, toujours aussi riche en romances, secrets, et costumes somptueux. Un régal pour les yeux et pour le cœur à retrouver sur Netflix en 2024.

Série issue d’un manga exceptionnel : l’adaptation live-action de One Piece

Cette série très attendue a su conquérir le cœur des fans du manga culte avec une adaptation fidèle et soignée. Le casting est à la hauteur des attentes et offre un véritable spectacle visuel et émotionnel. La saison 4 serait d’ailleurs déjà en discussion chez Netflix.

Série d’action qui vaut le détour : The Night Agent

Shawn Ryan, scénariste et producteur talentueux, nous propose une série d’action qui ne laisse pas de répit au spectateur. Avec des rebondissements inattendus et un rythme soutenu, la série captive de bout en bout et s’impose comme une référence.

Alors n’attendez plus, faites votre choix parmi ces pépites et passez un moment agréable en compagnie de Netflix pendant cette période hivernale !

