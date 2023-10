Sports méconnus du monde : l’inattendu vous attend !

Temps de lecture : 3 minutes

Dans un monde où le football, le basketball et le tennis dominent nos écrans de télévision, il reste difficile de se frayer un chemin à travers les sports moins connus. Pourtant, de nombreux sports traditionnels et insolites méritent d’être découverts ! Voici une liste des sports méconnus du monde qui vous surprendront.

Le Hornussen

On pourrait décrire ce sport suisse, présent depuis le 17e siècle, comme un mélange entre le golf et le baseball. Les joueurs utilisent une sorte de queue de billard pour frapper une balle (appelez Nouss) qui doit par la suite être interceptée par les membres de l’équipe adverse grâce à de grandes palettes.

L’objectif principal du jeu est d’accéder au terrain adverse en faisant voler la balle le plus loin possible, tout en évitant qu’elle ne touche terre.

Le Sepak Takraw

Présent depuis le 15e siècle et parfois appelé footvolley en Occident, le sepak takraw est un sport d’équipe sud-est asiatique ressemblant au volleyball, mais les mains ne sont pas autorisées. Les joueurs utilisent leurs pieds, leur tête ou tout autre partie du corps sauf les mains pour frapper la balle et l’envoyer dans le camp adverse.

L’Aikido

Cet art martial japonais a été fondé dans les années 1920 et sa popularité a considérablement augmenté depuis lors. L’aïkido vise à utiliser l’énergie de l’adversaire contre lui-même, plutôt que de s’appuyer sur sa propre force. Il est souvent enseigné comme une méthode de self-défense ou simplement pour le bien-être physique et mental.

Le Kabaddi

Présent depuis l’Antiquité, ce sport indien se joue avec deux équipes de sept joueurs chacune et peut être comparé à une version adulte du jeu de chat perché.

Le but du kabaddi est d’envoyer un joueur (le raider) dans le camp adverse pour toucher le plus grand nombre d’adversaires possible et revenir sans être attrapé. Pour corser encore plus les choses, le raider doit retenir sa respiration pendant toute l’action.

La Course de Baignoires

Le but de ce sport nautique canadien insolite est simple : les concurrents doivent parcourir une distance donnée à bord de leur baignoire motorisée le plus rapidement possible. La 1ère édition de cette course a eu lieu en 1967 dans la province de Nanaimo au Canada, attirant des milliers de participants et spectateurs depuis 1967.

Les Courses de Chameaux et Dromadaires

Fortement ancrées dans la culture des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord depuis l’Antiquité, les courses de chameaux et de dromadaires sont un sport très populaire dans ces régions, souvent pratiqué lors de fêtes religieuses et autres événements spéciaux.

En dépit des controverses concernant le traitement parfois inhumain des animaux et l’utilisation d’enfants comme jockeys, des efforts ont été faits pour améliorer les conditions des courses et préserver la santé des chameaux.

Dans leurs homelands respectifs, ces sports attirent parfois un nombre important de participants et spectateurs. Mais ils restent largement méconnus à l’échelle mondiale. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus et à vous initier à l’inattendu en découvrant ces sports traditionnels et insolites !

Peut-être serez-vous tenté de participer à une course de baignoires au Canada ou d’apprendre l’aïkido au Japon ? Qui sait, cela pourrait pimenter votre expérience sportive et vous donner une nouvelle perspective sur le monde des compétitions.

