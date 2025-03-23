Minnesota en émoi : un final palpitant entre United et LA Galaxy qui s’achevе sur un 2-2 ! Découvrez les moments forts du match.

Le samedi soir, au Allianz Field, Minnesota United et LA Galaxy ont offert un spectacle captivant de détermination et de résilience, le match se terminant sur un score dramatique de 2-2. De nombreux rebondissements et une action endiablée tout au long de la rencontre ont marqué cette rencontre où les deux équipes ont montré leurs intentions offensives.

Minnesota United cherchait à atteindre sa 100e victoire en saison régulière depuis son arrivée dans la MLS en 2017, tandis que le LA Galaxy, champion en titre, était désespéré de décrocher sa première victoire de la saison. Les enjeux étaient donc particulièrement élevés.

Yeboah ouvre le score, mais Galaxy réagit rapidement

Minnesota United a vite pris les rênes du match. À la 19e minute, Kelvin Yeboah a profité d’une erreur défensive pour ouvrir le score, offrant ainsi un avantage précoce de 1-0 à son équipe. Cet avantage a enflammé le public local, mais le LA Galaxy a réagi avec rapidité. À peine sept minutes plus tard, Christian Ramírez a égalisé d’une tête puissante venue du centre de la surface, assurant ainsi que le Galaxy restait en lice.

Des feux d’artifice en fin de match tiennent le public en haleine

Le reste de la première mi-temps a vu les deux équipes chercher à prendre le contrôle, mais aucune d’entre elles n’a pu prendre un avantage significatif, préparant ainsi le terrain pour une seconde moitié explosive. À la 87e minute, Minnesota United semblait avoir scellé sa victoire lorsque Yeboah a transformé un penalty d’un tir du pied droit parfaitement placé dans le coin inférieur, plongeant l’Allianz Field dans une brève folie festive.

Cependant, la joie fut de courte durée. Tout juste trois minutes plus tard, LA Galaxy a stupéfait le public local lorsque Emiro Garces a inscrit un égalisateur crucial depuis le centre de la surface suite à un coup franc bien exécuté par Miguel Berry.

Une occasion manquée pour Minnesota, plus de frustrations pour le Galaxy

Ce match nul laisse Minnesota United (2-1-2) à un cheveu de sa 100e victoire en saison régulière depuis ses débuts dans la MLS, un jalon qui aurait célébré sa progression dans la ligue. Pendant ce temps, la période sans victoire du LA Galaxy continue de générer des frustrations croissantes, d’autant plus en raison de leur statut de champions en titre.

Les deux équipes prévoient de retrouver leur public le week-end prochain avec une détermination renouvelée. Minnesota United accueillera Real Salt Lake dans l’espoir de décrocher une victoire tant attendue, tandis que LA Galaxy se frottera à Orlando City, cherchant désespérément cette première victoire de la saison. Ce match a rappelé que dans la MLS, chaque minute compte, et qu’un résultat peut changer en un clin d’œil.