David Beckham ébloui en cuisine, au grand bonheur de Victoria Beckham

David Beckham, ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, prouve que même après sa retraite du football, son esprit compétitif reste intact. Pour célébrer la Journée internationale de la crêpe le 4 mars, il a concocté des crêpes pour sa famille, avec un certain sens du spectacle, qu’il a partagé sur Instagram.
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Une performance familiale sous le signe des crêpes
Dans une série de Stories, Beckham, 49 ans, a offert à ses fans un aperçu de son processus de préparation du petit-déjeuner, allant de la préparation de la pâte jusqu’à la démonstration de ses meilleurs lancés de crêpes. Si les gourmandises dorées paraissaient parfaites au début, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.
Un loupé en cuisine mais un bon moment
Au départ, Beckham était en pleine forme, lançant ses crêpes dans les airs avec assurance. Il a même ajouté une touche personnelle en les décorant avec des pochoirs de sucre glace – l’un arborant un « H » pour sa fille, Harper, 13 ans, et l’autre présentant le logo de l’Inter Miami CF.
Puis arriva le moment de vérité. Tandis qu’elle filmait son père, Harper lui demanda enjouée : « Papa, que fais-tu ? » Beckham, toujours le showman, a souri en répondant : « C’est la Journée de la crêpe ! » avant de tenter un autre flip impressionnant. Cependant, sa crêpe ne retomba pas aussi gracieusement que prévu.
Harper n’a pas hésité à le titiller : « Tu as ruiné ma crêpe. » Mais Beckham, imperturbable, a soulevé le résultat légèrement imparfait en riant : « Ruiner ? C’est parfait. »
Réaction inattendue de Victoria Beckham
Alors qu’Harper n’était pas convaincue, Victoria Beckham semblait apprécier l’effort. Connue pour son approche décontractée en matière de cuisine, elle a admis par le passé que ses tâches culinaires se résumaient principalement à préparer des boissons tandis que David s’occupait de la préparation des mets.
« En réalité, c’est un très bon cuisinier, » a affirmé Victoria. « Il aime tout le processus. » Cette fois-ci, ses compétences ont été mises à l’épreuve de manière ludique, et au vu de sa réaction, elle n’avait aucune plainte.
La cuisine, une histoire de famille chez les Beckham
L’amour de David pour la cuisine n’est pas qu’un simple passe-temps, c’est une tradition. Il a déjà témoigné de la façon dont la nourriture unit sa famille, notamment lors de leurs rôtis du dimanche et des barbecues. Leur fils aîné, Brooklyn, 26 ans, a même pris cela un cran plus loin en lançant sa propre marque de sauce piquante, Cloud 23.
Quant à la performance de David pour la Journée de la crêpe? Elle n’était peut-être pas parfaite, mais elle était indéniablement divertissante. Et s’il y a une chose pour laquelle les Beckham sont connus, en plus de leur héritage dans la mode et le football, c’est leur capacité à transformer les moments quotidiens en vrais moments de célébration.
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