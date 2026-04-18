Cristiano Ronaldo Jr. dévoile sa vision pour briller avec Al-Nassr.

Introduction : Cristiano Ronaldo Jr., fils de la légende du football, commence à tracer sa propre voie sur le terrain. Lors d’un récent match avec l’équipe U16 d’Al-Nassr, il a brillé en inscrivant un triplé décisif. Voici un aperçu de sa performance et de son impact naissant.

Un triplé mémorable

Comme tout a commencé, c’est par un fait marquant : trois buts.

Un triplé lors de la victoire 4-3 d’Al-Nassr U16 dans un match acharné. La rencontre, qui a connu plusieurs retournements de situation, a tenu en haleine les spectateurs jusqu’à la dernière minute.

Ronaldo Jr. a ouvert le score très tôt dans le match. Son équipe a pris l’avantage, mais la rencontre n’est pas restée stable. L’adversaire a rapidement réagi, et le score a changé à plusieurs reprises, augmentant la pression sur chaque action.

C’est à ce moment-là que sa performance a dépassé le simple cadre des chiffres.

Un talent prometteur

Ce n’était pas seulement le fait de marquer, mais aussi la manière dont il l’a fait.

Le troisième but est survenu à un moment crucial. Avec un match ouvert et une pression palpable, il a obtenu un coup franc. Il s’est préparé, a mesuré la distance, puis a attendu.

Le tir a été direct, avec une intention claire. Le ballon a franchi le mur et a terminé dans le but, redonnant élan à son équipe.

Ce n’était pas simplement l’exécution, mais le timing qui rappelle la légende de son père et le talent qui l’accompagne.

Et c’est là que tout a commencé à prendre forme.

Ce n’est pas par une comparaison forcée, mais par ce qu’il rappelle inévitablement. Sa posture, la pause avant le tir, sa lecture du moment.

Dans les dernières minutes, l’équipe a réussi à tenir bon dans le temps additionnel.

Mais à ce moment-là, l’essentiel était déjà accompli, car au-delà du triplé, ce qu’il a laissé derrière lui était bien plus.

Un signe.

Non pas une répétition, mais une construction. De la façon dont il commence à forger son propre chemin, même lorsque certains gestes semblent déjà familiers à ceux de son père.