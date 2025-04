smartTrade attire des investissements de TA Associates, départ d’Hg

Résumé

smartTrade Technologies, fournisseur de plateformes de trading électronique et de paiement multi-actifs, a annoncé un nouvel investissement de TA Associates. Ce changement marque la sortie complète de Hg, l’investisseur majoritaire précédent, et constitue une étape clé dans l’expansion mondiale de l’entreprise.

Expansion mondiale avec un nouvel investissement de TA Associates

Selon l’entreprise, cette opération entraînera la sortie totale de Hg, l’investisseur majoritaire précédent, tandis que le PDG David Vincent et l’équipe de direction investiront aux côtés de TA Associates. Cette collaboration vise à accélérer l’innovation des produits, l’expansion mondiale et les avancées basées sur l’IA dans les solutions de trading et de paiement de smartTrade.

« Nous sommes reconnaissants envers Hg pour leur soutien stratégique au cours des cinq dernières années. Pendant cette période, nous avons doublé notre chiffre d’affaires, réalisé notre première acquisition qui a renforcé notre présence en Amérique du Nord, et posé les bases d’une croissance scalable », a déclaré David Vincent, PDG et co-fondateur de smartTrade.

« En perspective, nous nous engageons à propulser la prochaine vague d’innovation centrée sur le client, y compris l’adoption accélérée de l’IA et une plus grande flexibilité dans l’hébergement et l’exécution, afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients », a-t-il ajouté.

Sortie complète de Hg après cinq ans de croissance

Hg a été un investisseur clé dans smartTrade depuis 2020, soutenant ses efforts d’expansion stratégique et d’innovation. Sous la direction de Hg, smartTrade a doublé son chiffre d’affaires et a renforcé sa présence en Amérique du Nord grâce à des acquisitions.

TA Associates est une société mondiale de capital-investissement ayant une vaste expérience dans les investissements technologiques et dans les services financiers. La transaction, qui reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires, devrait fournir à smartTrade les ressources nécessaires pour accélérer ses solutions basées sur l’IA et améliorer son infrastructure technologique.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec smartTrade depuis 2020, contribuant à renforcer sa position en tant que fournisseur de technologies de trading et de paiement de premier plan. Nous remercions David Vincent et son équipe pour leur exécution impressionnante et leur engagement continu en matière d’innovation, et nous leur souhaitons le meilleur pour leur prochaine phase de croissance », a ajouté Sébastien Briens, partenaire chez Hg.

