SEC, GTN, oneZero et Plus : Les Changements de Direction de la Semaine

Résumé des mouvements exécutifs de la semaine

Cette semaine, le paysage des dirigeants a été redynamisé avec de nouvelles nominations et des départs suite à des réorganisations au sein des entreprises. Ce segment hebdomadaire sur les changements au sein des exécutifs met en lumière plusieurs évolutions notables dans l’industrie financière.

Confirmation de Paul Atkins en tant que président de la SEC

Environ trois mois après sa nomination par Donald Trump, le Sénat américain a confirmé cette semaine Paul Atkins comme le prochain président de la Securities and Exchange Commission (SEC) par un vote de 52 à 44, principalement le long des lignes partisanes. Fait intéressant, tous les démocrates du panel ont exprimé leur opposition à la nomination de Trump pour ce poste clé de régulation.

Suite à cette confirmation, Atkins ne prêtera pas serment pour devenir officiellement le président de la SEC, remplaçant le président par intérim Mark Uyeda, en fonction depuis le 20 janvier après la démission de Gary Gensler. Bien que Trump ait nommé Atkins à la fin de l’année dernière, sa confirmation par le Sénat a pris plus de temps que prévu, en raison des divulgations financières qu’il a dû soumettre concernant son mariage avec une famille milliardaire.

Nominations remarquables dans le secteur financier

GTN nomme Sham Treon CRO pour la région Moyen-Orient

Parallèlement, GTN a nommé Sham Treon en tant que Chief Risk Officer pour la région du Moyen-Orient. Avec plus de 25 ans d’expérience au sein de grandes institutions mondiales, le leadership de Treon est attendu pour renforcer la stratégie de croissance de GTN sur ce marché clé.

Treon a rejoint GTN en provenance d’Arqaam Capital, une société d’investissement basée à Dubaï, où il était responsable mondial du risque pendant les cinq dernières années. Son parcours impressionnant en gestion des risques et en conseil comprend des postes dans des entreprises telles que Jefferies, EY, ABN Amro, et Accenture.

oneZero accueille Ann Neidenbach dans son conseil d’administration

oneZero Financial Systems, fournisseur de solutions technologiques d’entreprise multiactifs, a nommé la vétérane de la technologie des marchés financiers Ann Neidenbach au sein de son conseil d’administration. Neidenbach apporte plus de 30 ans d’expérience issue des plus grandes institutions financières, ayant récemment occupé le poste de CIO des services partagés et Responsable de la technologie au London Stock Exchange Group.

Départ de la responsable de la gestion des risques d’eToro

Enfin, Shir Shalom, qui a dirigé divers projets liés à la gestion des risques chez eToro, a annoncé son départ de la plateforme de trading financier après près de quatre ans à occuper différents postes de direction. “Toujours une eTorian », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, sans dévoiler ses prochaines étapes de carrière. Shalom est le deuxième employé d’eToro à annoncer son départ ces dernières semaines, ce qui pourrait signaler un changement plus large au sein de la direction, alors que la société se prépare à une introduction en bourse très attendue.

