Récapitulatif Hebdomadaire : Kalshi Révolutionne les Marchés de Prédiction Vers les Dérivés ; Pourquoi l’Investissement Durable Fait la Différence

Introduction

En 2025, DMM Securities se positionne comme le leader incontesté du marché mondial des changes, tandis que d’autres tendances émergent dans le secteur du trading. Ce rapport met en lumière les développements significatifs dans différents marchés financiers, y compris le risque associé aux investissements en ligne et les nouvelles régulations en matière de prédiction de marchés.

DMM Securities : Leader mondial du Forex

Le marché mondial du Forex pour les particuliers se révèle extrêmement concentré en 2025, avec la firme japonaise DMM Securities qui reste le leader incontesté en termes de volume. Selon les données de Finance Magnates Intelligence, DMM Securities se classe comme le premier courtier forex de détail au niveau mondial.

Pour cette année, la société a enregistré un volume moyen mensuel de 1,463 trillion de dollars, atteignant un pic d’activité dans la première moitié de 2025 avec des volumes proches de 1,69 trillion de dollars. Cette performance permet à DMM Securities de conserver sa position de leader dans le classement mondial du Forex.

Bien que l’écart entre les principaux courtiers japonais se réduise, le deuxième courtier a enregistré un volume mensuel moyen de 1,367 trillion de dollars en 2025.

Emergence du marché polonais du Forex et du CFD

En Pologne, le marché des Forex et des CFD s’est développé rapidement l’année dernière, avec une augmentation d’environ 50 % du nombre de traders actifs, atteignant environ 370 000, selon des données de l’Autorité de supervision financière polonaise (KNF). Cette période a également été marquée par des pertes collectives record pour les clients, totalisant 2,68 milliards de zlotys, ce qui souligne les risques élevés associés aux produits dérivés OTC à effet de levier.

Le rapport de la KNF, qui couvre l’ensemble des produits OTC proposés par les courtiers polonais agréés, révèle que les pertes totales étaient presque quatre fois supérieures aux bénéfices générés par les clients gagnants. Environ 102 919 clients actifs ont terminé l’année avec des gains, tandis que 266 818 ont enregistré des pertes nettes, signifiant que plus de 72 % des traders ont perdu de l’argent au total.

XTB, une entreprise de courtage, compte environ 12 000 comptes CFD en France, où le régulateur national est considéré comme l’un des plus actifs de l’Union européenne. Récemment, le courtier a signé un contrat de parrainage avec la Paris La Défense Arena, le plus grand lieu intérieur d’Europe, signalant l’importance stratégique que représente la France pour XTB en 2026.

Conclusion : Vers des marchés plus régulés

La volatilité des marchés est inévitable, mais Paul Golden souligne que les investisseurs qui restent calmes et continuent d’investir tendent à obtenir de meilleurs résultats à long terme. Dans un cadre réglementaire, l’Autorité de régulation chypriote (CySEC) avertit que l’explosion des applications d’investissement sur smartphone expose les jeunes investisseurs à des risques mal compris. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour interdire la gamification de l’investissement, afin de protéger les nouveaux entrants sur le marché.