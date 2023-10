Festivals à ne surtout pas manquer : Un été 2024 de rêve vous attend !

Temps de lecture : 2 minutes

L’été 2024 promet d’être riche en événements et festivals en France. Voici une sélection des rendez-vous incontournables pour profiter pleinement de cette période estivale et faire le plein de culture, de musique, de danse et bien plus encore.

Le festival Respire à Brive-la-Gaillarde

Ce festival mêle spectacle et sports dans la ville de Brive. Originalité dans cette édition : tous les spectacles s’inspirent du sport et notamment de la richesse culturelle que peuvent apporter ces disciplines. Entre danse, musique et cirque, il y en a pour tous les goûts chez ce festival qui ravira petits et grands.

Les temps forts du festival Respire sont des spectacles inspirés par le sport et ses valeurs, une programmation variée avec danse, musique et cirque, et un événement qui s’adresse à toute la famille

Le Festival du film francophone d’Angoulême

L’année 2024 sera marquée par la présence de nombreuses célébrités lors de cet événement cinématographique.

Parmi elles, on retrouvera Benoît Poelvoorde qui présentera sa collection de films. La plateforme france.tv proposera également de découvrir l’homme aux multiples facettes au travers de trois films dès le 31 août. À ne pas manquer !

Les immanquables du Festival du film francophone d’Angoulême sont l’hommage à Benoît Poelvoorde et son oeuvre cinématographique, des films en lien avec l’actualité comme la COP 28 ou le Festival de Cannes, et des collections thématiques à découvrir tout au long de la saison 2023-2024.

L’impruDanse 2024 : une semaine dense en danse

Suite au succès de l’édition 2023, L’impruDanse promet d’être encore plus éblouissant pour 2024. Des artistes talentueux se succèderont sur scène lors de cette semaine dédiée à la danse.

Parmi eux, on retrouvera Nacim Battou avec son fougueux Dividus, Fouad Boussouf avec Näss, Pierre Rigal et sa troupe, ainsi que le Groupe Noces qui fera rêver les enfants avec leur spectacle Je suis tigre. Au programme : plaisir et découverte ludique !

Les spectacles incontournables de L’impruDanse 2024 sont : Dividus de Nacim Battou pour une explosion d’énergie, Näss de Fouad Boussouf, intense et magique, Hasards par Pierre Rigal, humour et prouesse garantis, et Je suis tigre, poétique et généreux, signé Groupe Noces

Festival de la photo nature dans les Pyrénées

Pour les amoureux de la nature et de la photographie, rendez-vous dans les Pyrénées pour un festival dédié à la beauté de notre environnement. Nous vous invitons à attraper votre appareil photo et capturer les merveilles de la faune et de la flore au gré des expositions et des ateliers proposés.

Au programme : des expositions mettant en valeur la beauté de la nature, des ateliers pour apprendre les secrets de la photographie animalière et paysagère, une occasion unique de découvrir les Pyrénées sous un autre angle.

L’été 2024 s’annonce riche en culture et en découvertes avec ces festivals incontournables. Dans toutes les régions et pour tous les goûts, il y a de quoi passer un été mémorable ! Ne tardez pas à réserver vos places et préparez-vous à vivre de belles aventures estivales.

