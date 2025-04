L’Audi A3 hybride rechargeable : une autonomie électrique impressionnante à découvrir

Découvrez l’Audi A3 hybride rechargeable et son impressionnante autonomie électrique. Plongez dans l’univers de la mobilité verte et de la technologie de pointe avec ce véhicule d’exception.

Plongeons dans l’univers de l’Audi A3 hybride rechargeable, une révolution technologique qui promet une autonomie électrique exceptionnelle, gage d’une avancée majeure pour la marque. Découvrez comment ce modèle repousse les limites de l’électromobilité.

Une chaîne de traction remaniée

L’Audi A3 hybride rechargeable a reçu une mise à jour majeure de sa chaîne de traction. En plus d’adopter le nouveau moteur quatre cylindres TFSI evo2 de 1,5 litre, cette compacte offre deux niveaux de puissance combinée : 204 ch et 272 ch. Ce moteur moderne optimise les consommations de carburant grâce à son turbo à géométrie variable et son fonctionnement en cycle Miller.

Performances électriques

Profitant d’une batterie plus performante, désormais de 25,7 kWh bruts, la puissance de l’électromoteur évolue pour culminer à 115 ch. Ceci se traduit par une autonomie électrique de 143 km en cycle combiné WLTP, écrasant les normes pour une telle catégorie de véhicule.

Recharge simplifiée

La capacité de recharge de l’Audi A3 hybride rechargeable est aussi significative. Grâce à une recharge AC jusqu’à 11 kW et une recharge DC s’élevant à 50 kW, il est facile de redonner de la vigueur à la batterie même sur des superchargeurs, facilitant ainsi la gestion de l’autonomie au quotidien.

Un investissement durable

Face à ces innovations, le prix de cette berline a naturellement été ajusté. Toutefois, malgré l’évolution du tarif, la promesse de performances et d’économies à long terme en font un choix judicieux pour les adeptes d’hybrides rechargeables. Les versions commencent à partir de 47 900 €, garantissant un équilibre entre investissement et rendement écologique.

Caractéristique Audi A3 Hybride Rechargeable Moteur TFSI evo2 1,5 litre Puissance (version 40 TFSI e) 204 ch Puissance (version 45 TFSI e) 272 ch Puissance électromoteur 115 ch Capacité batterie brute 25,7 kWh Autonomie électrique WLTP 143 km Recharge AC Jusqu’à 11 kW Recharge DC Jusqu’à 50 kW Prix de départ (40 TFSI e) 47 900 €

