Test du KIA EV9 : découvrez ce SUV plein d’avantages

Le KIA EV9 s’impose comme un sérieux concurrent dans le marché des véhicules électriques avec son autonomie généreuse, sa charge rapide et ses performances remarquables. Ce grand SUV sept places est nettement moins cher que ses principaux rivaux, et offre une qualité élevée associée à un positionnement premium pour le constructeur coréen.

Un extérieur imposant et élégant

Le design du KIA EV9 se caractérise par des lignes audacieuses et des proportions généreuses, alliant performance et style. Il se distingue par son gabarit imposant qui lui confère une stature robuste et moderne. Ses dimensions sont 5,10 mètres de longueur, 2,02 mètres de largeur et 1,69 mètre de hauteur.

N’oublions pas les feux avant et arrière du KIA EV9 qui arborent des motifs en forme de croix, soulignant l’identité visuelle de ce nouveau modèle. Ils renforcent son aspect sophistiqué et technologique.

Un habitacle spacieux et modulable

L’intérieur du KIA EV9 a été pensé pour offrir un confort intégral aux passagers. L’habitacle propose une capacité d’accueil de six ou sept sièges selon les configurations, avec des sièges en cuir et une finition soignée. La modularité des sièges permet également une adaptation optimale selon les besoins :

3 rangées de sièges,

Volume du coffre : 380 à 1 720 litres (selon la configuration),

Panneau de contrôle central avec grand écran tactile.

Notons au passage que le KIA EV9 est doté d’une excellente insonorisation pour garantir un silence de cathédrale à bord. Il procure une sensation de douceur et d’agrément de conduite quelle que soit la vitesse.

Performances et autonomie

Le KIA EV9 séduit par ses caractéristiques techniques impressionnantes, alliant puissance et efficacité énergétique. Le moteur électrique développe jusqu’à 302 chevaux, le couple maximal est de 310 Nm, la vitesse maximale est de 180 km/h et l’accélération permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes.

Autonomie généreuse et recharge rapide

Le KIA EV9 dispose d’une autonomie intéressante, pouvant atteindre jusqu’à 900 km selon le cycle d’homologation WLTP.

Sa batterie de grande capacité lui permet de couvrir de longues distances sans recharger. Il bénéficie d’un système de charge très rapide grâce à sa compatibilité, avec des chargeurs jusqu’à 150 kW en courant continu. Mais la recharge en courant alternatif est limitée à 11 kW.

Le KIA EV9 s’impose comme une option attrayante pour ceux qui recherchent un SUV électrique spacieux, performant et confortable. Ses nombreux atouts, tels que l’autonomie, la rapidité de charge et son comportement routier bluffant le placent dans une position favorable face aux véhicules concurrents.

Son rapport qualité-prix compétitif devrait également séduire les consommateurs souhaitant investir dans un véhicule premium sans se ruiner, malgré quelques inconvénients liés à son imposant gabarit.

