Renault Arkana : tout ce qu’il faut savoir sur le prix des véhicules neufs et l’achat de ce SUV coupé tendance.

Introduction à l’attrait du Renault Arkana

Le Renault Arkana s’impose progressivement sur le marché européen en tant que SUV coupé prisé. Son design séduisant et ses performances convaincantes poussent de nombreux acheteurs à envisager son acquisition en version km 0. Cet article examine les éléments clés autour de ce véhicule, incluant sa disponibilité, ses prix et ses caractéristiques notables.

Caractéristiques remarquables du Renault Arkana

Le Renault Arkana se distingue par son allure élégante et sportive, alliant la fonctionnalité d’un SUV à l’esthétique d’un coupé. Parmi les motorisations disponibles en km 0, deux options se démarquent :

Moteur 1.3 TCe de 140 CV : Ce moteur à essence est équipé d’une technologie microhybride (MHEV) de 12 volts, offrant un bon équilibre entre performance et efficacité.

Ce moteur à essence est équipé d’une technologie microhybride (MHEV) de 12 volts, offrant un bon équilibre entre performance et efficacité. Moteur 1.6 E-Tech hybride de 145 CV : Une alternative autorécupérable qui associe un moteur à essence à des moteurs électriques, garantissant une conduite écoresponsable.

Ces motorisations bénéficient de l’étiquette environnementale ECO, facilitant l’accès à certaines zones urbaines tout en procurant des avantages fiscaux et de stationnement.

Options d’équipement et niveaux de finition

Le Renault Arkana est proposé dans différents niveaux de finition, répondant ainsi aux attentes variées des acheteurs. Voici quelques versions notables :

Évolution : Version de base offrant un équipement complet et fonctionnel.

Version de base offrant un équipement complet et fonctionnel. Techno : Niveau intermédiaire ajoutant des fonctionnalités de confort et de technologie.

Niveau intermédiaire ajoutant des fonctionnalités de confort et de technologie. Esprit Alpine : Version sportive avec des éléments esthétiques spécifiques et un équipement haut de gamme.

Selon la finition choisie, l’Arkana peut disposer d’une écran tactile jusqu’à 10 pouces, de systèmes d’assistance à la conduite, de connectivité avancée et de nombreuses options de personnalisation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Achat d’un Renault Arkana km 0 : points à considérer

Avant de finaliser l’achat d’un Renault Arkana km 0, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères :

Financement : Évaluer les alternatives de paiement comptant ou à crédit, en tenant compte des intérêts et des conditions associées.

Évaluer les alternatives de paiement comptant ou à crédit, en tenant compte des intérêts et des conditions associées. Garantie : Vérifier la validité de la garantie du véhicule et les options de couverture disponibles.

Vérifier la validité de la garantie du véhicule et les options de couverture disponibles. Historique du véhicule : S’assurer que le véhicule n’a pas subi de dommages antérieurs et qu’il a été correctement entretenu.

S’assurer que le véhicule n’a pas subi de dommages antérieurs et qu’il a été correctement entretenu. Essai routier : Réaliser un essai pour juger du comportement du véhicule et confirmer qu’il répond aux attentes.

Disponibilité et prix du Renault Arkana km 0

La popularité du Renault Arkana depuis son lancement a impacté la disponibilité des modèles km 0. Bien que l’offre soit limitée, il est possible de trouver des véhicules dans des concessions agréées et des plateformes de vente de voitures d’occasion. Les prix des modèles neufs oscillent entre 27 000 et 34 000 euros selon l’équipement et la motorisation. Il est donc envisageable de se procurer un Arkana km 0 à un prix variant entre 25 000 et 30 000 euros en fonction des spécificités de chaque véhicule.

En conclusion, le Renault Arkana km 0 représente une option attractive pour ceux qui recherchent un SUV coupé moderne, efficace et bien équipé. Même si la disponibilité peut être limitée, explorer divers points de vente peut faciliter l’acquisition du modèle idéal pour chaque acheteur.