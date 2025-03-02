Plongée vidéo dans le Renault Clio : découvrez son moteur économique méconnu !

Analyse du Renault Clio Eco-G : une alternative économique souvent méconnue

Le Renault Clio, modèle apprécié par de nombreux automobilistes, se distingue par son moteur Eco-G. Cette option, compatible avec l’essence et le gaz GPL, pourrait représenter une solution économique idéale face à l’essor des Zones de Basses Émissions (ZBE). Pourtant, selon les données d’Anfac, seulement 30 % des acheteurs choisissent cette motorisation pourtant avantageuse, notamment pour ses coûts d’exploitation réduits.

Un moteur polyvalent pour des trajets économiques

Le Renault Clio Eco-G se démarque par sa capacité à fonctionner à la fois avec de l’essence et du gaz GPL, offrant ainsi une flexibilité appréciable aux conducteurs. Un bouton situé à gauche du volant permet de sélectionner l’un ou l’autre carburant en fonction de ses besoins. En termes de performance, malgré ses 100 chevaux, ce modèle ne rivalise pas avec l’option Full Hybrid de 143 chevaux. Cependant, il reste performant et agréable à conduire, sans variations notables en termes de bruit ou de vibrations.

Considérations pratiques et prix

Le système GPL nécessite l’ajout d’un réservoir supplémentaire, positionné à la place de la roue de secours, mais cela n’impacte pas significativement l’espace du coffre, qui demeure supérieure à celle de la version hybride. Cela dit, un inconvénient important pourrait être l’absence de stations GPL sur les trajets réguliers, rendant son utilisation moins avantageuse. De plus, le style « esprit Alpine » du Clio n’est pas disponible pour cette motorisation, un détail à prendre en compte pour les amateurs de personnalisation.

Le Clio a été mis à jour il y a plus d’un an, avec un nouveau design de la face avant et des optiques arrière retravaillées, ainsi qu’une nouvelle couleur, le Gris Zinc, proposée en option au prix de 650 euros. Pour les automobilistes intéressés par le Renault Clio ou désireux d’en apprendre davantage sur le moteur Eco-G, une analyse complète est disponible.