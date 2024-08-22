Nouvelle Citroën C3 à moteur thermique : un tarif attractif, mais avec des explications solides

La Nouvelle Citroën C3 à moteur thermique suscite l’intérêt avec son tarif attractif, mais derrière ce prix se cachent des explications solides. Découvrons ensemble ce que cette voiture a à offrir.
Un moteur performant et abordable
La Nouvelle Citroën C3 à moteur thermique se distingue par son moteur essence 1.2 PureTech de 100 ch. Cette motorisation à trois cylindres, couplée à une boîte manuelle à 6 rapports, assure une conduite dynamique et agréable, tout en conservant une consommation raisonnable de carburant.
Des équipements en série pour le confort
Pour un tarif de départ de 14 990 €, la Citroën C3 offre une série d’équipements qui dépassent les attentes pour ce segment de prix. La climatisation, par exemple, est incluse dès la version de base, un atout non négligeable. Parmi les autres fonctionnalités, on note l’aide au stationnement arrière, les lève-vitres avant électriques, et le volant réglable en hauteur et en profondeur.
Sécurité et innovation au rendez-vous
La Citroën C3 mise également sur la sécurité avec un ensemble de dispositifs comprenant le pack Safety, six airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux), et l’aide au démarrage en pente. La voiture dispose également de systèmes avancés tels que l’Active Safety Brake (freinage automatique d’urgence) et l’alerte active de franchissement involontaire de ligne.
Options et technologies
Pour les conducteurs désireux de plus de confort et de technologies, Citroën propose des options intéressantes. Par exemple, ajouter des barres de toit, des rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables, ainsi qu’un toit peint en blanc porte le prix à 17 500 € en version You + Pack Plus. Cette configuration ajoute également des fonctionnalités modernes comme Apple CarPlay et Android Auto sans fil.
Comparatif avec la concurrence
Comparée à des modèles similaires comme la Dacia Sandero, la Citroën C3 se place avantageusement. Bien que son prix de base soit légèrement plus élevé, la C3 inclut des équipements de confort comme la climatisation, qui sont facturés en option chez certains concurrents.
|Caractéristique
|Citroën C3
|Dacia Sandero
|Prix de base
|14 990 €
|14 250 €
|Moteur
|1.2 PureTech 100 ch
|1.0 ECO-G 100 ch
|Climatisation
|De série
|Option (900 €)
|Boîte de vitesses
|Manuelle 6 rapports
|Manuelle 6 rapports
|Aide au stationnement arrière
|De série
|Option
|Airbags
|6
|4
|Affichage tête haute
|Oui
|Non
|Freinage d’urgence
|De série
|Option
|Prix avec options similaires
|14 990 €
|15 150 €
