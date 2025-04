L’un des compacts les plus populaires, produit en Espagne, voit ses prix chuter !

Le Citroën C4 fait peau neuve avec une baisse de prix

Dans le segment des compactes, le Citroën C4 a toujours été un acteur majeur. Disponible en deux versions de carrosserie, à quatre et cinq portes, ce modèle a subi une mise à jour la fin de l’année dernière lors du Salon de Paris. La marque annonce aujourd’hui une légère baisse de prix, rendant le C4 encore plus attractif pour les consommateurs européens.

Une mise à jour côté design et confort

Pour ceux qui n’ont pas suivi les récents changements du C4, il est important de noter que la production de ce véhicule se poursuit à Madrid pour l’ensemble de l’Europe. La mise à jour a apporté des changements esthétiques significatifs, notamment au niveau de l’extérieur, où le nouveau logo de Citroën est désormais clairement visible, associé à des optiques complètement repensées. Le pare-chocs a également été modifié, ce qui est également le cas à l’arrière, où l’emblème, les feux arrière et le pare-chocs ont été révisés.

Caractéristiques techniques inchangées

Concernant les dimensions, les gabarits des carrosseries n’ont pas changé avec ce restylage. La version compacte mesure toujours 4,36 mètres de long, tandis que la berline, le C4 X, s’étend jusqu’à 4,6 mètres. Cela se traduit par une capacité de coffre différente : 380 litres pour le C4 standard et 510 litres pour le C4 X.

Technologie et motorisations modernisées

À l’intérieur, le C4 se dote d’un nouveau volant arborant également le nouveau logo de la marque, ainsi qu’une instrumentation pouvant atteindre 7 pouces, une amélioration par rapport aux 5 pouces précédemment disponibles. La nouvelle écran d’info-divertissement de 10 pouces bénéficie d’un logiciel mis à jour, permettant des fonctionnalités telles que les mises à jour OTA et l’intégration du ChatGPT pour les commandes vocales. Les sièges, désormais en version Advanced Comfort, ont également été améliorés avec une mousse intérieure plus épaisse.

Côté motorisations, Citroën a décidé d’éliminer la version diesel et le moteur PureTech non hybride de sa gamme. Les clients peuvent désormais opter pour des hybrides de 100 ou 136 CV, rebaptisés respectivement avec de nouvelles valeurs de 110 et 145 CV, ainsi que deux versions entièrement électriques ë-C4 de 100 ou 115 kW (136 ou 156 CV). Ces modèles électriques sont équipés d’une fonctionnalité V2L, permettant de recharger des appareils externes à l’aide de l’énergie de leur batterie.

Prix et options

Le Citroën C4, disponible avec 20 fonctions d’aide à la conduite et quatre niveaux d’équipement (You, Plus, Business et Max), voit son prix de départ établi à 22 650 euros pour la version cinq portes, tandis que le C4 X commence à 23 540 euros. Les deux modèles incluent le programme Citroën We Care, offrant jusqu’à 8 ans de garantie ou 160 000 kilomètres.

