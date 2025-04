L’information cruciale sur les aides à l’achat de voitures que vous devez connaître dès maintenant.

Le Plan Moves III : De nouvelles inquiétudes émergeant autour des aides à la mobilité électrique

Le Plan Moves III, qui vise à promouvoir l’achat de véhicules écologiques en Espagne, fait l’objet de vives controverses. Tandis que le gouvernement a récemment renouvelé ce programme d’aides, des voix s’élèvent face à l’incertitude qui entoure son application et sa durabilité. Les acteurs du secteur automobile expriment leur inquiétude quant à la pérennité de ces aides, alors que les autonomies dirigées par le Parti Populaire soulignent des failles dans le dispositif.

Des fonds limités pour des attentes grandissantes

Le 22 janvier dernier, le Congrès des députés a rejeté un décret essentiel qui incluait des aides à l’achat de véhicules électriques, provoquant un vide qui s’est prolongé jusqu’au 1er avril. Ce jour-là, une extension du Plan Moves III a été approuvée, allouant 400 millions d’euros supplémentaires pour prolonger ces aides jusqu’au 31 décembre. Toutefois, Sébastien Guigues, directeur général de Renault et Alpine Espagne, a lancé un avertissement : les fonds pourraient s’épuiser avant l’été, rendant les conditions d’achat précaires pour les clients.

Appels à des réformes du Plan Moves III

Les communautés autonomes aux mains du Parti Populaire critiquent également le manque de clarté du modèle actuel de financement. Elles appellent à un nouveau plan qui définirait plus clairement la répartition des fonds, le régime transitoire entre les appels à projets, et les modalités spécifiques d’application pour différents types d’entreprises. Cela a conduit à des préoccupations quant à la mise en œuvre des aides, que les responsables régionaux jugent trop complexe et peu efficace. Selon elles, cette situation pourrait compromettre la portée et l’efficacité véritables du programme d’aides à la mobilité électrique.

