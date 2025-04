Le Nouveau Fiat Cronos Fait Son Apparaître Dans Les Concessions Avant Sa Présentation Officielle.

Fiat Cronos 2025 : Mise en vente anticipée en Argentine

Alors que le groupe Stellantis reste discret quant à la nouvelle version du Fiat Cronos 2025, plusieurs concessionnaires Fiat en Argentine ont décidé de prendre les devants en proposant le véhicule à la vente, bien que de manière non officielle.

Une présentation à venir dans les semaines prochaines

La berline restylée de segment B, fabriquée à Córdoba, en Argentine, sera officiellement dévoilée dans les semaines à venir. Cependant, certains concessionnaires ont commencé à l’afficher dans leurs salles d’exposition. Même le concessionnaire officiel Fiat à Buenos Aires, selon une annonce circulant en ligne, le présente uniquement pour démarrer la vente de plans d’abonnement automobile.

Dans cette approche trompeuse de la vente de voitures neuves, il n’y a aucune indication que ceux qui souscrivent à un plan recevront un Cronos restylé. Il est donc probable que des unités en stock sans mises à jour soient proposées. En effet, le modèle 2025 n’est même pas encore officiellement en vente, bien que quelques acheteurs peu méfiants puissent se laisser tenter.

Le prix affiché pour le Cronos 1.3 GSE Drive Pack Plus est de 21 274 300 pesos (environ 19 800 $ au taux de change actuel).

Les modifications du Cronos 2025

Quelles sont donc les nouveautés du Cronos version 2025 ?

Sur le plan esthétique, la voiture a bénéficié d’une mise à jour lui conférant un design légèrement plus moderne et innovant. Les principales modifications se font à l’avant : la grille de calandre, le pare-chocs avant, le spoiler inférieur et les phares ont été redessinés. L’évolution la plus frappante est représentée par des inserts plastiques verticaux des deux côtés du pare-chocs, simulant (probablement de faux) entrées d’air pour les freins. Les modèles de plus haut de gamme bénéficieront également de lumières 100 % LED.

Sur les côtés, de nouveaux designs de jantes apparaissent, tandis que l’arrière se distingue par des feux arrière redessinés. Au-delà de ces changements esthétiques, le Cronos conserve ses caractéristiques fondamentales, étant le meilleur vendeur de voitures neuves en Argentine depuis trois années consécutives et l’un des modèles de berlines les plus développés au Brésil.

Nous n’avons pas encore vu l’intérieur, mais nous attendons des mises à jour similaires, incluant un tableau de bord révisé et un écran multimédia moderne. Le changement le plus important concerne toutefois la sécurité : après trois années d’absence, le Cronos sera à nouveau proposé avec quatre airbags.

Performances et motorisation

Quant à la mécanique, peu de changements sont à prévoir. Stellantis a envisagé la possibilité d’incorporer des moteurs turbo, mais il semble que le Cronos continuera d’être équipé des mêmes motorisations atmosphériques.

Pour l’Argentine, cela implique un moteur à essence de 1,3 litre à 8 soupapes, délivrant 99 chevaux et 93 lb-pi de couple, couplé soit à une transmission manuelle à cinq vitesses, soit à une boîte automatique à variation continue (CVT) avec des rapports programmés artificiellement. Les marchés d’exportation, comme le Brésil, recevront également le moteur atmosphérique de 1,0 litre.

Martín Scrimaglia, directeur de Fiat en Argentine, a révélé cet été les défis auxquels Stellantis a été confronté face à la part de marché écrasante du Cronos ces dernières années. « À la fin de 2023, nous avions un problème chez Fiat : nous aurions pu cesser de nous appeler Fiat et commencer à nous appeler Cronos sans que quiconque ne s’en aperçoive », a-t-il déclaré.

« Notre dépendance à ce modèle était totale et une partie des défis de ces mois a consisté à se recentrer sur la récupération du reste de la gamme. Cependant, le Cronos est resté en tête des ventes, sans avoir besoin d’un rafraîchissement, aidant à créer un business rentable et positif. »