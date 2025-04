Ces deux BMW fictives nous font rêver : un désir de réalité.

Le 1er avril est souvent l’occasion de blagues, mais cette année, BMW a décidé de surprendre ses fans avec des annonces de véhicules intrigants. Découvrez les moqueries des constructeurs automobiles au cours de cette journée ludique.

BMW joue la carte de l’humour

Cette année, BMW n’a pas hésité à s’amuser. Le constructeur bavarois a tenté de tromper ses fans en annonçant deux nouveaux véhicules à venir : un BMW M2 Dakar et un M3 Touring Evo. Les conceptions ont été publiées sur les comptes officiels Instagram de BMW, laissant entendre que ces modèles devraient exister.

Le BMW M2 Dakar : un concept séduisant

Le M2 Dakar dispose de tout ce que l’on attend d’un véhicule tout terrain : suspension surélevée, ailes élargies, nouveaux pare-chocs offrant de meilleurs angles d’approche et de sortie, ainsi que des pneus crantés. Il est même équipé d’un porte-vélos pour la roue de secours, d’éclairages auxiliaires pour les sentiers sombres et de plaques de protection pour le moteur à six cylindres de 473 chevaux.

Rêves déçus pour les fans

Malheureusement, ces véhicules ne sont que des créations numériques et ne seront pas produits. Les réactions dans les sections de commentaires laissent entendre que les fans souhaitent ardemment que BMW réalise ces concepts. Une production limitée pourrait compenser les coûts grâce à un prix élevé. Une suggestion à considérer, BMW ?

Un aperçu du BMW M3 Touring GT3 Evo

Quant au M3 Touring GT3 Evo, sa carrosserie inspirée des courses est dotée de prises d’air supplémentaires, d’un diffuseur arrière et d’un immense aileron arrière. Des détails qui augmentent le caractère sportif du véhicule.

Bien que ces annonces relèvent du canular, l’intérêt manifesté par les fans pourrait inciter BMW à envisager la production de ces modèles tant désirés.