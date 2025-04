Voici les voitures les plus accessibles du marché à acheter dès maintenant pour moins de 16 000 €.

Les Meilleurs Voitures Abordables en Espagne

En 2024, le marché automobile en Espagne a vu une variété de modèles abordables dominer les classements de ventes. Le Dacia Sandero a été le modèle le plus vendu, mais des alternatives intéressantes se présentent également pour les conducteurs cherchant à rester dans un budget limité. Voici cinq véhicules qui se distinguent par leur rapport qualité-prix.

Dacia Sandero

Dacia Sandero, à partir de 13 940 €

Renommé pour son prix accessible et sa fonctionnalité, le Dacia Sandero s’est imposé comme un véritable favori dans le segment des voitures économiques. Avec un prix de départ de 13 940 €, il propose un moteur à essence de 90 CV ou une version de 100 CV pouvant utiliser du GPL, ce qui lui confère la précieuse étiquette ECO de la DGT. Ces caractéristiques ont largement contribué à son statut de voiture la plus vendue en Espagne durant les deux dernières années.

Citroën C3

Citroën C3, à partir de 14 664 €

Avec un design attrayant qui fait écho à celui des SUV, le nouveau Citroën C3 semble répondre aux attentes des consommateurs. Proposant un moteur de 101 CV, il se positionne comme un concurrent sérieux pour le Sandero. Sa taille approchant les 4 mètres lui confère un espace intérieur pratique pour jusqu’à cinq passagers et son prix en version You, sous les 15 000 €, en fait une option séduisante.

Toyota Aygo X Cross

Toyota Aygo X Cross, à partir de 15 500 €

Équipé de la même plateforme que le Toyota Yaris, l’Aygo X Cross se démarque avec son design moderne et sa bonne relation qualité-prix. Bien qu’il n’ait pas l’étiquette ECO, ce modèle urbain arbore une motorisation essence d’un litre et 72 CV, rendant son prix de 15 500 € tout à fait compétitif pour les amateurs de véhicules de style SUV.

Seat Ibiza 40 Anniversaire

Seat Ibiza, à partir de 15 279 €

Le Seat Ibiza, cinquième voiture la plus vendue en 2025, reste une référence incontournable dans son segment. Avec un habitacle spacieux, y compris un coffre de 355 litres, il propose une version de base avec un moteur de 80 CV pour un prix inférieur à 15 000 €. Deux autres motorisations essence, de 115 CV et 150 CV, permettront de répondre aux besoins de variété des conducteurs.

Hyundai i10

Hyundai i10, à partir de 15 490 €

Le Hyundai i10, le plus compact de la gamme, séduit par son design moderne et ses dimensions réduites, parfait pour la conduite en ville. Il propose un équipement abondant et des motorisations adaptées à un usage urbain. Le moteur trois cylindres de 1,0 litre offre 67 CV, consolidant une conduite douce et silencieuse. Avec un prix inférieur à 16 000 €, c’est une option incontournable pour ceux qui recherchent une voiture de ville performante.

