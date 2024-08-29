Ariel E-Nomad : Un buggy électrique puissant de 300 ch et léger de moins de 900 kg !

Découvrez l’Ariel E-Nomad, un buggy électrique aux performances impressionnantes avec ses 300 chevaux, le tout dans un châssis léger de moins de 900 kg.!important pour les amateurs de sensations fortes et de véhicules écologiques haut de gamme.

Le constructeur britannique Ariel continue de surprendre en dévoilant le concept E-Nomad, un buggy 100 % électrique, marquant ainsi une transition significative vers l’électrification de ses véhicules. Conçu pour les amateurs de sensations fortes et de performance, l’E-Nomad incarne la puissance et l’innovation technologique.

Un moteur électrique impressionnant

L’Ariel E-Nomad est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 300 ch (224 kW), développant un couple impressionnant de 500 Nm. Ce moteur permet au buggy d’atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. L’expérience de conduite est ainsi dynamique et exaltante.

Design et châssis performants

En reprenant le châssis tubulaire et les suspensions indépendantes de la Nomad 2, le nouveau E-Nomad se distingue par sa légèreté et ses performances. Les matériaux utilisés sont novateurs, comme les panneaux de carrosserie en bio-composite, 9 % plus légers que la fibre de carbone, réduisant ainsi le poids total à seulement 896 kg.

Autonomie et recharge rapide

Avec une batterie d’une capacité de 50 kWh, l’E-Nomad offre une autonomie de 250 km, permettant de profiter pleinement de longs trajets. La recharge de 20 % à 80 % ne prend que 25 minutes, assurant une utilisation pratique et rapide du véhicule.

Écologique et durable

Ariel a mis un point d’honneur à réduire l’empreinte écologique de l’E-Nomad. En optant pour des matériaux légers et durables, comme les bio-composites, la marque a réussi à économiser 73 % de CO2 lors de la fabrication. Cette démarche souligne l’engagement d’Ariel vers une mobilité plus verte.

Disponibilité et prix

La version de production de l’Ariel E-Nomad est attendue pour 2026. Le prix de ce buggy électrique devrait être environ 12 000 € supérieur à celui de la Nomad 2, qui est actuellement proposé à 80 800 €. Ariel indique que le coût final sera notamment influencé par celui des batteries.

Caractéristiques Ariel E-Nomad Puissance 300 ch (224 kW) Couple 500 Nm Vitesse Maximale 200 km/h Accélération (0-100 km/h) 3.2 secondes Poids Total 896 kg Autonomie 250 km Capacité de la Batterie 50 kWh Temps de Recharge (20-80%) 25 minutes Lancement 2026 Prix Estimé Environ 92 800 €