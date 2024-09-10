Paris impose 50 km/h sur le périphérique : La région riposte avec une nouvelle solution!

Dans un contexte de réduction de la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h, la région envisage une nouvelle approche pour répondre aux enjeux de circulation. Cette initiative soulève des questions cruciales sur la mobilité urbaine et les alternatives possibles pour améliorer la fluidité du trafic.

Comme on pouvait s’y attendre, la décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de réduire la vitesse sur le périphérique à 50 km/h à partir du 1er octobre a provoqué une vaste polémique. Les réactions fusent de toutes parts, notamment des associations d’automobilistes et des usagers eux-mêmes, qui se sont empressés d’exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Mais l’opposition la plus structurée vient de la Région Île-de-France, qui propose une alternative plus concertée.

L’opposition frontale de la Région Île-de-France

La Région Île-de-France, représentée par Pierre Liscia, a déclaré qu’une motion serait déposée pour inciter la mairie de Paris à renoncer à ce projet de limitation de vitesse. En effet, selon eux, cette décision a été prise de manière unilatérale et sans étude d’impact préalable. Pour la région, la solution imposée par la mairie ne répond pas aux réels besoins et pourrait nuire à la mobilité des Franciliens. Ils estiment qu’une concertation plus large était nécessaire pour évaluer toutes les alternatives possibles.

Une alternative plus efficace : les enrobés phoniques

Plutôt que de réduire la vitesse à 50 km/h, Pierre Liscia propose d’investir dans des enrobés phoniques. Ces revêtements de chaussée innovants permettent de réduire le bruit de manière significative, rendant ainsi la circulation plus agréable sans impacter la vitesse de déplacement. Selon les experts de la région, cette solution permettrait de réduire le bruit de la circulation par cinq, offrant un compromis entre confort sonore et fluidité du trafic.

Les enjeux de la compétence du Boulevard Périphérique

La Région Île-de-France va plus loin en proposant que la gestion du Boulevard Périphérique soit attribuée à Île-de-France Mobilités, qui gère déjà l’ensemble des transports en commun de la région. Cette centralisation de la compétence permettrait une gestion plus cohérente et intégrée des infrastructures de transport, contribuant à une meilleure coordination et à une planification plus efficace.

Réactions des associations et des usagers

Les associations comme 40 millions d’Automobilistes ont été parmi les premières à critiquer la mesure de la mairie de Paris. Elles dénoncent une décision pénalisante pour les automobilistes qui utilisent quotidiennement le périphérique pour se rendre au travail. De nombreux usagers ont également exprimé leur désapprobation sur les réseaux sociaux, avec des commentaires souvent virulents. Cette opposition démontre l’urgence d’une solution qui prenne en compte les attentes de tous les utilisateurs de la route.

Vitesse limitée à 50 km/h Enrobés phoniques Décision unilatérale Concertation proposée Réduction du bruit par ralentissement Réduction du bruit par technologie Opposition des usagers Favorablement accueilli Inconvénient pour la mobilité Fluidité du trafic maintenue Compétence de la mairie de Paris Gestion par Île-de-France Mobilités Impact immédiat Investissement initial requis Aucune étude d’impact préalable Études et analyses nécessaires Adoption dès le 1er octobre Proposition en délibération