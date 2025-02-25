IShowSpeed prédit le vainqueur de la Ligue des champions 2025 : « Madrid s’inclinera sur un but à la 90e minute ».

La phase finale de la Ligue des champions est en route. Le moment tant attendu de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe est arrivé, avec les tours à élimination directe réunissant les meilleures équipes du continent.

IShowSpeed prédit le prochain vainqueur de la Ligue des champions

Le tirage au sort des finales étant déjà effectué, il est désormais possible d’anticiper le champion du tournoi. IShowSpeed, un fervent passionné de football, a décidé de partager ses prédictions. Bien que le résultat ait pu surprendre certains fans, il est évident que la finale s’annonce comme un affrontement entre les deux meilleures équipes des phases de groupes.

IShowSpeed prédit l’issue de la finale de la Ligue des champions

YouTube/IShowSpeed/TerrenoViral

Dans ses prévisions, IShowSpeed pronostique une finale entre Liverpool et le Real Madrid ou Barcelona et le Bayern Munich. Selon ses analyses, Liverpool va triompher contre Madrid grâce à un but marqué dans la 90ème minute. IShowSpeed n’hésite pas à clamer : « Liverpool, c’est sûr. Vous l’avez entendu ici, chat, c’est ma prédiction, venant de l’un des meilleurs analystes du monde. »

Il reste à voir si cette prédiction se concrétisera alors que l’enthousiasme autour du tournoi ne cesse de croître.