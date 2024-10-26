DIRECT F1 – Grand Prix du Mexique 2024 : Qui s’emparera de la pole position ? Suivez les qualifications en temps réel !

Aujourd’hui, plongez au cœur de l’effervescence de la Formule 1 avec les qualifications du Grand Prix du Mexique 2024. Qui saura s’octroyer la pole position tant convoitée ? Suivez en direct les moments intenses de cette séance de qualification pour découvrir quel pilote dominera la grille de départ. Restez connectés pour ne rien manquer de cet épisode captivant de la saison de Formule 1.

Circuit de haute altitude : un défi moteur

Le Grand Prix du Mexique, tant attendu, reprend son cours ce samedi soir alors que les pilotes se préparent pour les qualifications. Installé à une altitude impressionnante de 2000 mètres, le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico City est un véritable test pour les moteurs. Les équipes doivent non seulement viser la rapidité mais aussi gérer efficacement le refroidissement des véhicules. Toute erreur pourrait coûter cher sur la grille de départ.

La bataille des performances

La bataille pour la pole position sera particulièrement vigoureuse cette année. Lors des dernières séances d’essais libres, les McLaren ont affiché une performance exceptionnelle grâce à Oscar Piastri et Lando Norris, qui dominent les temps. Cependant, les Ferrari, avec leur historique de compétiteur redoutable, sont prêtes à relever le défi et pourraient bouleverser les pronostics en qualifications.

Informations essentielles du circuit

Édition : 24e GP du Mexique

Longueur du circuit : 4,304 km

Nombre de virages : 17

Zones DRS : 3

Nombre de tours : 71

Distance jusqu’au premier virage : 700 m

Temps de pleine charge par tour : 43%

Probabilité d’intervention de la SC : 20% (3 tours en 2023)

Programme du samedi : Où et quand suivre les qualifications ?

Pour ceux qui souhaitent suivre la course en direct, voici le programme des événements d’aujourd’hui. Après les essais libres de 19h30 à 20h30, les qualifications seront diffusées à partir de 23h00 sur Canal + Sport. Préparez-vous pour une soirée inoubliable de Formule 1 !

Séance Horaires Chaîne Essais libres 3 19h30 – 20h30 Canal + Sport Qualifications 23h00 – 00h00 Canal + Sport

Comparatif des favoris en direct

Équipe Performance attendue McLaren Tops des essais, favoris pour la pole Ferrari En compétition pour déjouer les McLaren Red Bull Recherchent constance pour grimper le tableau Mercedes Stratégie de rattrapage pour rester compétitive Aston Martin Espèrent bénéfice des conditions de haute altitude Alpine Focus sur le développement de la performance