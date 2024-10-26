découvrez les dernières actualités et résultats des qualifications de formule 1 au mexique en 2024. suivez les performances des pilotes et les temps au tour sur le célèbre circuit mexicain, et préparez-vous pour une course palpitante !

DIRECT F1 – Grand Prix du Mexique 2024 : Qui s’emparera de la pole position ? Suivez les qualifications en temps réel !

Rédaction :Antoine Blondain

Aujourd’hui, plongez au cœur de l’effervescence de la Formule 1 avec les qualifications du Grand Prix du Mexique 2024. Qui saura s’octroyer la pole position tant convoitée ? Suivez en direct les moments intenses de cette séance de qualification pour découvrir quel pilote dominera la grille de départ. Restez connectés pour ne rien manquer de cet épisode captivant de la saison de Formule 1.

Circuit de haute altitude : un défi moteur

découvrez tout sur la pole position du grand prix du mexique 2024 ! revivez les moments forts, les performances des pilotes et les enjeux de cette course palpitante qui promet d'être riche en émotions sur le circuit mexicain.

Le Grand Prix du Mexique, tant attendu, reprend son cours ce samedi soir alors que les pilotes se préparent pour les qualifications. Installé à une altitude impressionnante de 2000 mètres, le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico City est un véritable test pour les moteurs. Les équipes doivent non seulement viser la rapidité mais aussi gérer efficacement le refroidissement des véhicules. Toute erreur pourrait coûter cher sur la grille de départ.

La bataille des performances

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La bataille pour la pole position sera particulièrement vigoureuse cette année. Lors des dernières séances d’essais libres, les McLaren ont affiché une performance exceptionnelle grâce à Oscar Piastri et Lando Norris, qui dominent les temps. Cependant, les Ferrari, avec leur historique de compétiteur redoutable, sont prêtes à relever le défi et pourraient bouleverser les pronostics en qualifications.

Informations essentielles du circuit

  • Édition : 24e GP du Mexique
  • Longueur du circuit : 4,304 km
  • Nombre de virages : 17
  • Zones DRS : 3
  • Nombre de tours : 71
  • Distance jusqu’au premier virage : 700 m
  • Temps de pleine charge par tour : 43%
  • Probabilité d’intervention de la SC : 20% (3 tours en 2023)

Programme du samedi : Où et quand suivre les qualifications ?

Pour ceux qui souhaitent suivre la course en direct, voici le programme des événements d’aujourd’hui. Après les essais libres de 19h30 à 20h30, les qualifications seront diffusées à partir de 23h00 sur Canal + Sport. Préparez-vous pour une soirée inoubliable de Formule 1 !

SéanceHorairesChaîne
Essais libres 319h30 – 20h30Canal + Sport
Qualifications23h00 – 00h00Canal + Sport

Comparatif des favoris en direct

ÉquipePerformance attendue
McLarenTops des essais, favoris pour la pole
FerrariEn compétition pour déjouer les McLaren
Red BullRecherchent constance pour grimper le tableau
MercedesStratégie de rattrapage pour rester compétitive
Aston MartinEspèrent bénéfice des conditions de haute altitude
AlpineFocus sur le développement de la performance

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