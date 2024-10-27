découvrez le nouveau mg zs hybride : un suv alliant performance, confort et faible consommation. idéal pour les trajets quotidiens comme les escapades en pleine nature, ce véhicule vous offre une conduite écologique sans compromis sur le style. explorez les fonctionnalités innovantes et les technologies de pointe qui font du mg zs hybride un choix intelligent et durable.

Test approfondi du nouveau MG ZS hybride : Peut-on réellement faire confiance à ce compétiteur du Dacia Duster ?

Rédaction :Antoine Blondain

Le nouveau MG ZS hybride suscite l’intérêt en tant que concurrent direct du Dacia Duster sur le marché des SUV compacts. Mais peut-il réellement rivaliser avec le célèbre Duster de Dacia ? Pour le savoir, plongeons dans un test approfondi de ce nouveau venu sur le segment des SUV.

Performance et Dynamisme : Le MG ZS au Banc d’Essai

découvrez le test complet du mg zs hybride : performances, confort, technologie et rapport qualité-prix de ce suv prometteur. informez-vous sur ses caractéristiques uniques et son efficacité énergétique pour faire le choix idéal.

Le MG ZS hybride frappe fort avec sa motorisation cumulée de 197 chevaux, un atout qui le rend performant sur route. Bien que le châssis soit inspiré de modèles existants chez MG, on remarque que le confort est au rendez-vous, même sur les jantes de 18 pouces. Cependant, quelques imperfections se ressentent au niveau du train arrière et de la direction, notamment sur chaussée humide.

Moteur et Technologie : Une Synergie Intéressante

découvrez notre test complet du mg zs hybride, un suv alliant performance, confort et efficacité énergétique. explorez ses caractéristiques, avantages et inconvénients pour savoir s'il est fait pour vous.

Le moteur hybride du MG ZS reprend des éléments de la MG3, alliant un moteur électrique de 136 ch à un moteur thermique de 102 ch. Ce système permet une conduite souvent électrique en zone urbaine, grâce à une batterie de 1,83 kWh. Malgré tout, l’insonorisation à haute vitesse et la réactivité de la boîte de vitesses pourraient être améliorées.

Économie et Consommation de Carburant

Avec une consommation mesurée à 6 l/100 km, le MG ZS hybride se positionne bien, notamment si l’on prend en compte ses performances accrues en ville. Bien sûr, les longs trajets autoroutiers pèsent sur cette moyenne. La consommation est un point crucial où le Dacia Duster hybride, son concurrent direct, offre une légère avance en termes d’efficacité.

Tarification et Équipement : Un Rapport Qualité-Prix Convaincant

Le prix compétitif du MG ZS démarre à 22 990 €, offrant une liste d’équipements insondable pour ce budget. Même en finition d’entrée de gamme, les dispositifs comme l’écran tactile, la climatisation automatique et la caméra de recul sont standardisés. À un tarif de 26 990 €, la finition Luxury inclut des bonus tels qu’une caméra 360° et des sièges chauffants.

CaractéristiqueMG ZS hybride
Puissance maximale197 ch
Consommation moyenne6 l/100 km
Électrique en villeOui
Prix d’entrée22 990 €
Dimensions4,43 m de long
Équipement standardPléthorique
Confort de conduiteBonne
InsonorisationMoyenne
Réactivité de la boîteLente

Articles relatifs:

DIRECT F1 – Grand Prix du Mexique 2024 : Qui s’emparera de la pole position ? Suivez les qualifications en temps réel !

MotoGP – Grand Prix de Thaïlande 2024 : Victoire de Bagnaia face à Martín, le duel pour le titre est lancé !

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service