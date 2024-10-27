Test approfondi du nouveau MG ZS hybride : Peut-on réellement faire confiance à ce compétiteur du Dacia Duster ?

Le nouveau MG ZS hybride suscite l’intérêt en tant que concurrent direct du Dacia Duster sur le marché des SUV compacts. Mais peut-il réellement rivaliser avec le célèbre Duster de Dacia ? Pour le savoir, plongeons dans un test approfondi de ce nouveau venu sur le segment des SUV.

Performance et Dynamisme : Le MG ZS au Banc d’Essai

Le MG ZS hybride frappe fort avec sa motorisation cumulée de 197 chevaux, un atout qui le rend performant sur route. Bien que le châssis soit inspiré de modèles existants chez MG, on remarque que le confort est au rendez-vous, même sur les jantes de 18 pouces. Cependant, quelques imperfections se ressentent au niveau du train arrière et de la direction, notamment sur chaussée humide.

Moteur et Technologie : Une Synergie Intéressante

Le moteur hybride du MG ZS reprend des éléments de la MG3, alliant un moteur électrique de 136 ch à un moteur thermique de 102 ch. Ce système permet une conduite souvent électrique en zone urbaine, grâce à une batterie de 1,83 kWh. Malgré tout, l’insonorisation à haute vitesse et la réactivité de la boîte de vitesses pourraient être améliorées.

Économie et Consommation de Carburant

Avec une consommation mesurée à 6 l/100 km, le MG ZS hybride se positionne bien, notamment si l’on prend en compte ses performances accrues en ville. Bien sûr, les longs trajets autoroutiers pèsent sur cette moyenne. La consommation est un point crucial où le Dacia Duster hybride, son concurrent direct, offre une légère avance en termes d’efficacité.

Tarification et Équipement : Un Rapport Qualité-Prix Convaincant

Le prix compétitif du MG ZS démarre à 22 990 €, offrant une liste d’équipements insondable pour ce budget. Même en finition d’entrée de gamme, les dispositifs comme l’écran tactile, la climatisation automatique et la caméra de recul sont standardisés. À un tarif de 26 990 €, la finition Luxury inclut des bonus tels qu’une caméra 360° et des sièges chauffants.

Caractéristique MG ZS hybride Puissance maximale 197 ch Consommation moyenne 6 l/100 km Électrique en ville Oui Prix d’entrée 22 990 € Dimensions 4,43 m de long Équipement standard Pléthorique Confort de conduite Bonne Insonorisation Moyenne Réactivité de la boîte Lente