Zhao de Binance fait un don de 624 000 $ en BNB pour secourir les victimes des tremblements de terre en Thaïlande et au Myanmar

Une aide urgente après le séisme en Birmanie et en Thaïlande

Changpeng Zhao, co-fondateur de Binance, a annoncé une donation significative de 500 BNB à la Birmanie et à la Thaïlande, totalisant ainsi $624,366.5. Cette initiative vise à soutenir les efforts de secours suite à un séisme de magnitude 7,7 survenu dans la région le 28 mars dernier.

Un séisme dévastateur

Le tremblement de terre a provoqué des destructions sévères et des inondations, touchant particulièrement la région autour de Mandalay, la deuxième plus grande ville de Birmanie. Les autorités ont confirmé au moins 1600 décès, avec des centaines de blessés, un chiffre qui pourrait augmenter alors que les opérations de secours se poursuivent.

Appel à l’aide internationale

Zhao a fait cette annonce sur X, précisant que les fonds seraient distribués par le biais de Binance et Binance Thaïlande, à moins qu’une plateforme de dons tiers sur chaine soit disponible. Le leader de la junte birmane, Min Aung Hlaing, a également lancé un appel à l’aide internationale, soulignant l’urgence de la situation.

Les dons en cryptomonnaies ont déjà fait leurs preuves lors de précédentes opérations de secours. En 2023, The Giving Block avait levé plus d’un million de dollars pour les victimes des incendies de Maui. Suite au tremblement de terre en Turquie et en Syrie, les dons en crypto avaient joué un rôle clé dans le rassemblement de fonds.

Une réponse rapide avec les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies offrent un moyen rapide et économique de transférer des fonds à travers les frontières. Leur utilisation dans les efforts de secours en cas de catastrophe a connu une hausse marquée ces dernières années. En parallèle, Zhao, connu sous le nom de « CZ », restructure ses activités d’entreprise, transformant l’ancienne branche de capital-risque de Binance, Binance Labs, en un bureau familial, désormais nommé YZi Labs, avec pour objectif d’élargir ses investissements au-delà de la cryptographie.

