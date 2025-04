XTB, BitGo, Advanced Markets et bien d’autres : Les mouvements stratégiques de la semaine dans les hautes sphères exécutives

Les récentes nominations et départs dans le secteur financier

Cette semaine, le secteur financier a connu une série de mouvements importants, avec plusieurs nominations, promotions et départs au sein de grandes entreprises. D’XTB qui nomme un nouveau président du conseil de surveillance à BitGo qui accueille un ex-banquier de Citi, les changements dans les rangs des dirigeants signalent des évolutions significatives dans les stratégies et la gouvernance des entreprises financières.

XTB nomme Aleksander Chłopecki président du conseil de surveillance

La semaine débute avec la nomination d’Aleksander Chłopecki à la tête du conseil de surveillance de XTB, un géant fintech coté en bourse. L’entreprise a salué cette décision comme une avancée majeure pour sa gouvernance. Chłopecki, expert en droit et marchés financiers, apportera sa vaste expérience pour guider XTB dans sa prochaine phase de développement.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le droit commercial et les marchés financiers, Chłopecki est un diplômé des universités de Varsovie et de Bonn. Il est actuellement professeur de droit commercial à l’Université de Varsovie.

BitGo accueille un ancien banquier de Citi et de Standard Chartered

BitGo, fournisseur d’infrastructure pour les actifs numériques, a nommé Brett Reeves à la tête des ventes européennes tout en conservant son rôle de responsable du réseau Go. Sa solide expérience de plus de vingt ans dans des banques d’investissement de premier plan à Londres devrait favoriser l’expansion de l’entreprise sur le continent européen.

Dans ce nouveau rôle, Reeves prendra les rênes des initiatives de croissance de BitGo sur les marchés européens, en s’appuyant sur ses contributions depuis son arrivée dans l’entreprise en mai 2024.

Roula Pelehrinis de TopFX rejoint Advanced Markets

Dans le même temps, Roula Pelehrinis, responsable des ventes institutionnelles chez TopFX, fait le saut vers Advanced Markets, où elle occupera le poste de vice-présidente des ventes institutionnelles pour l’EMEA. Sa vaste expérience acquise dans plusieurs entreprises renommées du secteur des changes sera un atout précieux pour son nouveau rôle.

Après son arrivée chez TopFX en 2023, Pelehrinis a observé d’importants changements au sein de la direction et de la stratégie opérationnelle de l’entreprise suite à un changement de CEO.

Départ du responsable des centres de services globaux d’IG Group

Tomasz Horaček quitte son poste de responsable des centres de services globaux chez IG Group après quatre ans et demi. Il a salué un départ rempli de succès, laissant derrière lui un héritage de résilience et de croissance dans les opérations de l’entreprise en Pologne, en Inde et en Afrique du Sud.

Horaček a rejoint IG Group en 2020 et a rapidement pris en charge ses centres de services, qui représentent près de la moitié de l’effectif mondial de l’entreprise.

