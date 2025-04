Swissquote Anticipe des Résultats Financiers 2024 Sursis Grâce à la Demande Croissante en Crypto-monnaies

Swissquote affiche des résultats impressionnants pour 2024

Swissquote, une plateforme de trading en ligne de premier plan, a annoncé des revenus pour 2024 d’environ 655 millions de CHF, avec un bénéfice avant impôt qui devrait dépasser 345 millions de CHF. Un bilan jugé « meilleur que prévu » par l’entreprise.

Une année solide pour Swissquote

Comme l’a rapporté Finance Magnates, le courtier suisse a clôturé la première moitié de 2024 avec des revenus atteignant 316,9 millions de CHF et un bénéfice avant impôt de 169,7 millions de CHF. Cela signifie que les chiffres pour la seconde moitié de l’année s’élèvent à 338,1 millions de CHF en revenus et 175,3 millions de CHF en bénéfice avant impôt.

De plus, Swissquote a terminé l’année 2023 avec des « chiffres record », générant 530 millions de CHF en revenus et 255 millions de CHF en bénéfice avant impôt. En comparaison avec les résultats les plus récents, les revenus ont augmenté de 23,5 % et le bénéfice avant impôt de 35,3 %.

Un coup de pouce grâce aux cryptomonnaies

Swissquote a également révélé que les actifs des clients sur sa plateforme avaient atteint 76 millions de CHF à la fin de 2024, tandis que les nouvelles entrées nettes de fonds totalisaient 8,3 milliards de CHF.

« Ces résultats solides ont été partiellement stimulés par des conditions de marché favorables vers la fin de l’année, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies », a déclaré le courtier basé en Suisse.

Cependant, l’entreprise n’a pas fourni de détails spécifiques concernant les chiffres du trading en cryptomonnaies.

Parallèlement, le courtier renforce aussi son image de marque à travers des parrainages sportifs. Il est récemment devenu sponsor de l’UEFA Women’s EURO 2025 et soutient également deux équipes locales de hockey sur glace, les ZSC Lions de Zurich et le Genève-Servette Hockey Club, en tant que principal sponsor.

Swissquote n’est d’ailleurs pas le seul courtier à avoir terminé 2024 avec des chiffres solides. Récemment, Plus500, coté à Londres, a également annoncé des revenus pour 2024 d’environ 768 millions de dollars, surpassant ainsi les attentes du marché.

