Xpeng AeroHT : Un véhicule innovant à 250 000 € qui allie six roues et fonctionnalité d’hélicoptère !

Dans le domaine de l’automobile, l’innovation ne cesse de repousser les limites de la technologie. Le Xpeng AeroHT, un véhicule révolutionnaire au prix de 250 000 €, allie six roues et les fonctionnalités d’un hélicoptère pour offrir une expérience unique sur la route.

Un Porte-Avions Terrestre à Six Roues

Le constructeur chinois Xpeng, déjà renommé pour ses véhicules électriques haut de gamme, pousse les limites de l’innovation avec le Xpeng AeroHT. Prévu pour un lancement en 2026 sur son marché domestique, ce véhicule futuriste combine six roues et des capacités d’atterrissage et de décollage vertical grâce à un drone intégré. Sous certains angles, il rappelle le célèbre Tesla Cybertruck, mais avec une fonctionnalité bien plus avancée.

Le Luxe à un Prix : 252 000 €

Les préventes de l’AeroHT débuteront avant la fin de l’année, avec un prix fixé à 2 millions de yuans, soit environ 252 000 €. Un prix qui se justifie par les technologies de pointe qu’il embarque, notamment une plateforme 800 V et une autonomie exceptionnelle grâce à un moteur thermique. L’objectif de Xpeng est ambitieux : produire plus de 10 000 unités annuelles dès la mise en route de leur nouveau site industriel.

Une Autonomie de 1 000 km

Le Xpeng AeroHT repose sur une plateforme technique haute tension de 800 V et est doté d’un range extender thermique, permettant de parcourir jusqu’à 1 000 km. La marque n’a pas encore dévoilé les spécifications techniques complètes, mais promet une autonomie combinée impressionnante, idéale pour les longs trajets.

Intérieur Spacieux et Innovant

Les visuels montrent une cabine généreuse accessible par des portes arrière de type antagoniste. À l’arrière, on trouve un vaste espace de chargement, parfait pour héberger le drone livré avec le véhicule. Xpeng mise également sur un aménagement façon campement, incluant une toile de tente intégrée, idéale pour les aventures en plein air.

Autonomie de Vol et Certification Aérienne

Ce véhicule ne se contente pas d’être terrestre ; il peut également voler de manière autonome. Grâce à la certification de navigabilité délivrée par l’administration de l’aviation civile de Chine centrale et méridionale, le drone associé pourra fonctionner indépendamment du véhicule principal, offrant une flexibilité sans précédent.

Résumé des Caractéristiques

En synthèse, le Xpeng AeroHT n’est pas seulement un véhicule innovant, mais un concentré de technologies avancées et de luxe. Il vise à révolutionner la mobilité en combinant les avantages d’une voiture haut de gamme avec ceux d’un hélicoptère, le tout à un prix qui, bien que élevé, reflète l’innovation exceptionnelle qu’il promet.

Prix 252 000 € Moteur Thermique + électrique 800 V Autonomie 1 000 km Nombre de roues 6 Drone intégré Oui Certification Oui, administration de l’aviation civile Capacité de production 10 000 unités annuelles Accès à la cabine Portes antagonistes Espace de chargement Vaste, avec aménagement campement Lancement 2026