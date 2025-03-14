Trois voitures neuves à moins de 15 000 € à ne pas manquer, et trois modèles d’occasion à considérer !

Introduction

Le marché automobile français offre encore des options intéressantes pour les acheteurs à la recherche de véhicules neufs et d’occasion à des prix abordables. Pour moins de 15 000 euros, des modèles de marques comme Dacia, Hyundai et Fiat se distinguent, tout comme certains véhicules d’occasion qui méritent une attention particulière. Ce guide présente les meilleures recommandations actuelles.

Trois voitures neuves à moins de 15 000 euros

Dans la plupart des cas, les voitures mentionnées ici relèvent des segments A ou B, idéales pour la circulation urbaine et dotées de la vignette C de la DGT. Voici trois modèles à considérer.

Dacia Sandero

Le Dacia Sandero, avec un design moderne et un prix imbattable, est l’un des véhicules les plus vendus en Espagne depuis 2014. En 2025, il continue d’attirer l’attention des acheteurs avec un prix de départ de 13 940 euros. Ce modèle est équipé d’un moteur ECO-G de 100 CV, capable de fonctionner à la fois avec du GPL et de l’essence, et bénéficie de l’étiquette ECO.

MG ZS Hybrid

Le MG ZS se démarque comme le SUV chinois le plus vendu en Espagne. Avec l’arrivée de sa seconde génération, ce modèle hybride autorécargable a fait son apparition sur le marché, au prix de 14 390 euros. Il offre également des motorisations à essence de 106 à 111 CV, ainsi qu’une version entièrement électrique.

Fiat Panda

Bien que la troisième génération du Fiat Panda soit sur le marché depuis 2011, elle reste parmi les véhicules les plus appréciés grâce à des mises à jour continues. Avec un look modernisé dans sa version Pandina, ce modèle est proposé à partir de 14 944 euros et est connu pour sa mécanique microhybride de 70 CV.

Trois voitures d’occasion à moins de 12 000 euros

Pour ceux dont le budget est plus limité, le marché des voitures d’occasion offre des options viables. Cependant, il est essentiel de vérifier l’état des véhicules lors de l’achat. Voici trois modèles d’occasion qui apportent un bon rapport qualité-prix.

Renault Zoe

Le Renault Zoe est une excellente option pour entrer dans l’univers de la mobilité électrique. Sur le marché de l’occasion, de nombreuses unités sont disponibles sous les 12 000 euros, offrant une autonomie de 384 km. Son équipement incluant Apple CarPlay et Android Auto en fait une voiture bien équipée, malgré un espace intérieur limité.

Dacia Duster Extreme Hybrid 140

Connu pour son excellent rapport qualité-prix, le Dacia Duster est un SUV spacieux et bien équipé. La version 1.3 TCe de ce modèle hybride consomme environ 6,3 l/100 km. Avec une économie de plus de 7 000 euros par rapport à un véhicule neuf, il est idéal pour ceux qui recherchent un véhicule pratique et fiable.

Ford Fiesta ST

Le Ford Fiesta ST est un petit modèle qui ne manque pas de caractère. Avec une économie de 12 000 euros comparé à un modèle neuf, il est réputé pour sa conduite dynamique. Propulsé par un moteur EcoBoost de 1,5 litre offrant 200 CV, veillez cependant à choisir un modèle avec un bon état de suspension pour une performance optimale.