Recharger sa voiture à domicile : quelle solution choisir ?

En 2023, la France comptait plus d’un million de véhicules électriques en circulation et près de 580 000 véhicules rechargeables. Face à une offre de plus en plus variée, difficile pour les automobilistes de s’y retrouver. Pour vous aider dans vos choix, nous avons passé en revue les différentes solutions existantes pour recharger votre voiture électrique ou hybride rechargeable à domicile. Voici nos conclusions.

Les options de recharge à domicile

Plusieurs options existent pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable chez vous. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Citons notamment la prise domestique standard, la prise renforcée (Green’up) et la borne de recharge dédiée.

La prise domestique standard

La solution la plus basique et la plus abordable est de brancher votre voiture sur une prise électrique classique, également appelée prise Schuko.

Mais cette option présente des limites, notamment un temps de recharge assez long (jusqu’à 24 heures pour une recharge complète selon le modèle de voiture), des risques de surchauffe de l’installation électrique si elle est vétuste, et l’impossibilité de bénéficier d’aides financières ou d’un tarif réduit sur votre facture d’électricité.

La prise renforcée (Green’up)

Pour pallier certaines de ces lacunes, vous pouvez opter pour une prise renforcée, également connue sous le nom de Green’up Access.

Cette solution présente plusieurs avantages dont la réduction du temps de recharge par rapport à la prise domestique classique (environ deux fois plus rapide), le dispositif sécurisé et adapté aux besoins de votre voiture, ainsi que la possibilité de bénéficier d’aides financières pour l’installation.

Mais cette option reste quand même peu pratique au vu des frais de recharge à domicile, et nécessite de prévoir un budget important.

La borne de recharge dédiée

Sachez que l’option la plus avancée et la plus polyvalente demeure l’installation d’une borne de recharge dédiée spécialement conçue pour votre véhicule électrique.

Cela vous permettra de profiter des recharges beaucoup plus rapides (jusqu’à 10 fois plus vite qu’avec une prise domestique standard), de la possibilité de réguler et programmer la charge, ainsi que de plus de praticité puisque l’équipement prendra en charge plusieurs modes de recharge selon vos besoins.

Mais gardez à l’esprit que ce choix engendre un surcoût initial non négligeable pour l’installation et l’utilisation quotidienne.

Le coût de la recharge à domicile

Recharger sa voiture électrique à domicile est environ trois fois moins cher que de faire le plein d’essence, malgré la hausse du prix de l’électricité. Mais le coût varie selon les solutions de recharge choisies :

Prise domestique standard : comptez entre 50 et 100€ pour un adaptateur,

: comptez entre 50 et 100€ pour un adaptateur, Prise renforcée (Green’up) : prévoyez un budget global allant jusqu’à 400-500 € (installation comprise),

(Green’up) : prévoyez un budget global allant jusqu’à 400-500 € (installation comprise), Borne de recharge dédiée : les tarifs débutent autour de 600€, installation non incluse.

Aides financières

Sachez qu’il existe des aides financières pour faciliter votre investissement. L’Ademe propose notamment une subvention pouvant atteindre 300€ pour l’installation d’une borne de recharge chez vous. Certaines collectivités locales encouragent également l’électromobilité en octroyant des aides supplémentaires aux particuliers.

Entre les différentes options de recharge à domicile, la prise domestique standard peut être considérée comme un premier pas vers l’électromobilité, tandis que la prise renforcée représente une solution intermédiaire.

Pour une expérience optimalisée et sécurisée, nous recommandons d’opter pour une borne de recharge dédiée si vous envisagez d’utiliser régulièrement votre véhicule électrique. Vous bénéficierez ainsi d’un temps de recharge réduit et d’une meilleure gestion de la consommation électrique.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!