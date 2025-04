Peugeot 208 : Tarifs en Espagne, modèles disponibles et avis sur l’un des citadins les plus prisés.

Le Peugeot 208 : un urbanite au design séduisant et à la technologie avancée

Le Peugeot 208, l’un des modèles urbains les plus appréciés en Espagne, continue de séduire grâce à son design élégant, ses technologies performantes et sa gamme de motorisations variées. Ce modèle offre une combinaison parfaite pour ceux qui recherchent une voiture efficace et bien équipée à un prix compétitif. Voici un aperçu de ce que propose le Peugeot 208, ainsi qu’une analyse des prix et des caractéristiques clés à considérer avant de faire un choix d’achat.

Design et caractéristiques du Peugeot 208

Le Peugeot 208 se distingue par son allure moderne et dynamique. Sa large calandre, ses feux diurnes LED en forme de colmillon, ainsi que sa silhouette sportive en font un véhicule facilement identifiable. Avec une longueur de 4,06 mètres, il est exclusivement disponible en version cinq portes, un choix pragmatique pour les trajets quotidiens. La version électrique, le Peugeot e-208, se distingue par une autonomie atteignant jusqu’à 433 kilomètres.

À l’intérieur, le modèle met en avant l’i-Cockpit, une innovation de la marque qui mélange un tableau de bord numérique surélevé avec un volant de petite taille. Le 208 offre également une bonne capacité de coffre, avec 309 litres pour la version thermique et 265 litres pour la version électrique, tout en proposant divers équipements de personnalisation suivant le niveau de finition choisi.

Technologie et motorisations du Peugeot 208

En matière de technologie, le Peugeot 208 offre une large gamme d’équipements, dont un écran tactile jusqu’à 10 pouces, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, un chargeur sans fil, une caméra de recul et des aides à la conduite telles que le maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Même les finitions de base sont dotées d’un équipement généreux, tandis que les versions Allure et GT se démarquent par des équipements supplémentaires orientés confort et technologie.

Côté motorisations, le Peugeot 208 propose une diversité appréciable. On y trouve des moteurs essence, des versions hybrides légères (MHEV) et entièrement électriques : le Peugeot e-208. Le moteur essence 1.2 PureTech, proposé à 100 CV, est associé à une transmission manuelle. Pour les modèles MHEV, le même moteur est proposé avec des puissances de 110 et 145 CV, couplé à une boîte automatique e-DCS6, obtenant ainsi une étiquette ECO. Pour le 100 % électrique, le e-208 est disponible avec des motorisations de 136 et 156 CV, offrant des autonomies comprises entre 350 et 430 km, selon le cycle WLTP.

Tarification du Peugeot 208 en Espagne

Les prix du Peugeot 208 varient en fonction de la motorisation et du niveau de finition. Voici un aperçu des tarifs officiels :

Peugeot 208 PureTech 100 CV : à partir de 18 700 €

Peugeot 208 Hybrid 110 (MHEV) : à partir de 21 170 €

Peugeot 208 Hybrid 145 (MHEV) : à partir de 23 770 €

Peugeot e-208 136 CV (électrique) : à partir de 28 800 €

Peugeot e-208 156 CV (électrique) : à partir de 29 800 €

Tous les tarifs incluent les taxes applicables et certaines versions électriques peuvent bénéficier d’aides publiques, permettant des réductions supplémentaires pouvant atteindre 7 000 euros en cas de reprise d’un ancien véhicule et en accédant aux nouvelles subventions du Plan Moves.

Faut-il opter pour le Peugeot 208 ?

Avant de se décider pour ce modèle, il est essentiel de prendre en considération un point critique : des problèmes antérieurs liés à la courroie de distribution des moteurs PureTech 1.2 ont affecté la réputation de Peugeot, mais ceux-ci ont depuis été résolus. En dehors de cela, le Peugeot 208 brille par son rapport qualité-prix, ses performances et son niveau d’équipement, ce qui en fait sans conteste l’un des utilitaires les plus recommandés et intéressants sur le marché.

