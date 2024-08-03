Moteurs à essence ou diesel : Volkswagen maîtrise l’art de l’automobile

Crédit photo — légende de l’image

Dans le monde de l’automobile, le choix entre un moteur à essence ou diesel a toujours été au cœur des débats. Volkswagen, figure emblématique de l’industrie, se distingue par son expertise dans ce domaine. Découvrons ensemble les spécificités de ces deux types de motorisations et l’innovation que Volkswagen apporte à ce secteur en constante évolution.…

Dans le monde de l’automobile, le choix entre un moteur à essence ou diesel a toujours été au cœur des débats. Volkswagen, figure emblématique de l’industrie, se distingue par son expertise dans ce domaine. Découvrons ensemble les spécificités de ces deux types de motorisations et l’innovation que Volkswagen apporte à ce secteur en constante évolution.

Un virage technique chez Volkswagen

Dans un marché automobile où la réduction des cylindrées dictait auparavant les standards, Volkswagen se démarque en prenant une direction opposée. Historiquement, des petites cylindrées bien adaptées aux tests d’homologation pour minimiser les émissions de CO2 étaient la norme. Cependant, ces moteurs affichaient souvent leurs limites dans les conditions réelles d’utilisation, provoquant une hausse de la consommation de carburant face à divers scénarios de conduite quotidienne.

Optimisation des performances réelles

En réponse à ces défis, Volkswagen a amorcé une démarche audacieuse. Contrairement à nombre de ses concurrents, cette firme germanique envisagea l’augmentation de la cylindrée comme une réponse adéquate aux nouvelles régulations européennes surveillant de près la consommation réelle des véhicules (introduction en 2020). En passant du moteur 1.6 TDI au 2.0 TDI sans augmenter la puissance, ils ont non seulement maintenu des niveaux de consommation bas, mais ont aussi amélioré la douceur de conduite et l’agrément général du véhicule.

L’avènement du moteur 1.5 TSI

Le segment de l’essence n’a pas été laissé pour compte, marquant une transition du 1.0 TSI vers le 1.5 TSI afin d’accroître la robustesse et la réactivité. Cette révolution n’est pas seulement une question de volume, mais aussi de technologie avancée, comme en témoigne l’introduction d’un mode « bicylindres » permettant de couper la moitié des pistons pour réduire encore plus la consommation lors de la conduite à faible demande de puissance.

Implications écologiques et techniques

Les décisions audacieuses de Volkswagen s’alignent sur une double exigence : la performance et l’écologie. En adoptant des moteurs plus grands à puissance équivalente et en intégrant des technologies innovantes, le constructeur assure non seulement une meilleure expérience de conduite mais contribue également à la réduction des écarts entre consommation théorique et réelle. Ainsi, Volkswagen s’affirme dans sa quête de précision, de fiabilité et de respect de l’environnement.