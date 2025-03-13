L’essence du Lexus RZ 2026 réside en son habitacle : le SUV électrique inaugure la direction à commande électronique.

Introduction

Le nouveau Lexus RZ 2026 fait sensation grâce à ses innovations techniques, notamment un système de direction révolutionnaire et des options de performance améliorées. Ce SUV électrique, qui privilégie le confort et la réactivité de conduite, innove avec des fonctionnalités de pointe qui attirent l’attention des passionnés de voitures électriques.

Direction par câble : une innovation majeure

Lexus a pris le temps de perfectionner son système de direction électronique, intégrant désormais le système Steer by Wire dans le RZ 2026. Contrairement à une connexion physique traditionnelle entre le volant et l’axe de direction, ce système utilise des signaux électriques pour transmettre les sensations de conduite au conducteur. Cela permet de réduire les vibrations non désirées tout en améliorant la réactivité lors des manœuvres.

Le design du volant a également été repensé. Moins rond et presque rectangulaire, il offre des zones de préhension incurvées, augmentant l’espace autour des genoux et facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Le système fonctionne sur un arc d’environ 200 degrés, offrant ainsi un contrôle plus précis pour le conducteur.

Nouvelles caractéristiques de transmission et options de performance

Lexus introduit également le « Lexus Interactive Manual Drive », un système de changements de vitesses manuels qui permet au conducteur de contrôler la puissance via des palettes situées derrière le volant. Ce système virtuel de huit vitesses offre une réponse en temps réel, créant une connexion dynamique entre le véhicule et le conducteur.

Le modèle de base, le RZ 350e, se dote d’un moteur électrique de 224 CV et d’une autonomie de 575 km. Pour les amateurs de performances, la version F Sport, générant 408 CV et capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, s’annonce comme un choix de prédilection. Cependant, cette performance se traduit par une autonomie réduite à 450 km.

En termes de design, le RZ F Sport se distingue par des détails sportifs, tels qu’un pare-chocs avant aérodynamique et des jantes de 20 pouces. L’intérieur, combinant couleurs sombres et finitions raffinées, reflète l’esprit de luxe et de sportivité de Lexus.

Les prix pour le RZ 2026 devraient être annoncés prochainement, marquant une étape importante dans l’évolution de Lexus vers des véhicules électriques à la pointe de la technologie.